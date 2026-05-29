Vali Akbıyık\'tan şehit ailesine bayram ziyareti

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık, Kurban Bayramı dolayısıyla 2016 yılında şehit düşen Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur'un ailesini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık, Kurban Bayramı vesilesiyle anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Protokol üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette, vatan uğruna canını feda eden kahramanların aileleri yalnız bırakılmadı. Ziyaret programına Vali Akbıyık ve eşinin yanı sıra Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen ve eşi Özlem Şen de katıldı. Heyet, 2016 yılında Van'ın Çaldıran ilçesinde görevi başında şehit düşen Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur'un Muğla'da yaşayan kıymetli ailesini evinde ziyaret etti. Şehidin annesi Zehra Cesur ve babası Remzi Cesur ile bir araya gelerek yakından ilgilenen Vali Dr. İdris Akbıyık, aileyle bayramlaşarak hal ve hatırlarını sordu. Ziyarette şehitlerin milletimizin gönlündeki müstesna yerinin daima korunacağını vurgulayan Vali Akbıyık; "Şehitlerimizin aileleri ve yakınları bizlere emanettir. Bizim için çok kıymetlidirler. Devlet olarak her zaman onlarla biriz, beraberiz ve yanlarındayız" dedi.

Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna can veren tüm kahramanları rahmet ve minnetle yad eden Vali Akbıyık, şehit Binbaşı Kıvanç Cesur'un ailesine sağlıklı, huzurlu ve sabır dolu bir ömür temennisinde bulundu. Ziyaret, sıcak ve samimi bir ortamda geçen sohbetin ardından sona erdi. - MUĞLA