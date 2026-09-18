Muğla Valisi Akbıyık’tan ‘Gaziler Günü’ mesajı - Son Dakika
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Muğla Valisi Akbıyık’tan ‘Gaziler Günü’ mesajı

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Muğla Valisi Akbıyık’tan ‘Gaziler Günü’ mesajı
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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, şehitlerin emanetlerine sahip çıkmak ve gazilerin daima yanında olmak, devlet ve millet için vazgeçilmez bir vefa borcu olduğunu söyledi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, şehitlerin emanetlerine sahip çıkmak ve gazilerin daima yanında olmak, devlet ve millet için vazgeçilmez bir vefa borcu olduğunu söyledi.

Vali Akbıyık, "Tarih boyunca hürriyetinden ve onurundan asla taviz vermeyen aziz milletimiz; istiklali, istikbali, vatanı, bayrağı ve mukaddesatı uğruna gerektiğinde canını feda etmekten bir an bile tereddüt etmemiştir. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, İstiklal Harbi'nden 15 Temmuz hain darbe girişimine ve terörle mücadeleye uzanan kutlu tarihimiz; "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" idrakiyle yoğrulmuş, sarsılmaz bir inancın ve çelikten bir iradenin eseridir.

Milletimizin varlık yokluk mücadelesinde sergilediği bu dirayet, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun da en sarsılmaz manevi harcıdır. Şehitlerimizin aziz ruhlarından ve gazilerimizin kutlu fedakarlıklarından aldığımız ilhamla, büyük ve güçlü Türkiye davamızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin bekası için göğsünü siper eden kahramanlarımız, istiklalimize uzanan her türlü hayasızca akına karşı dün olduğu gibi bugün de en büyük teminatımızdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Müşir" rütbesi ile "Gazi" unvanının tevcih edildiği 19 Eylül, bu necip milletin kahraman evlatlarına duyduğu sonsuz minnet ve vefanın en müşahhas nişanesidir. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak ve başımızın tacı olan gazilerimizin daima yanında olmak, devletimiz ve milletimiz için vazgeçilmez bir vefa borcudur. Bu duygu ve düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanı ve mukaddesatı için toprağa düşen aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor; hayatta olan gazilerimize sıhhat, afiyet ve huzur dolu hayırlı ömürler diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüMuğla Valiliğiİdris AkbıyıkYerelSon Dakika

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