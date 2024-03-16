Muğla Valisi İdris Akbıyık\'tan Çanakkale Zaferi Mesajı

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Muğla Valisi İdris Akbıyık 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, Türklüğün bir millet olma bilinci ile ön plana çıktığı, Kurtuluş Savaşı'nın ilk evresi olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Türk ve dünya tarihine kazandıran, tarihte emsali görülmemiş büyük bir kahramanlık ve fedakarlık mücadelesinin adı olduğunu açıkladı.

ali Akbıyık mesajında, "Çanakkale Savaşları kanın ve canın yok olma pahasına harcandığı bir yer olduğu kadar hümanizmin her şart ve ortamda nasıl ortaya çıkabileceğinin; namusun, şerefin ve insan olma bilincinin en güzel örneklerini de sunmaktadır. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün düşman askerlerini onurlandırmak için ifade ettiği barış söylemi ve onların ailelerine telkini tüm dünyada takdirle karşılanmıştır. "Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur." Mustafa Kemal Atatürk'ün bahsettiği bu yüksek ruhu, benliğimiz ve varlığımızı milli bilinçle muhafaza ettikçe "Bedr'in Arslanları" gibi Çanakkale'de yatan neslimiz ve kanlarıyla yazmış oldukları bu destan hiçbir zaman unutulmayacaktır. Çanakkale'de ecdadımızın yaktığı istiklal meşalesi; bugünde yolumuzu aydınlatmaya, her türlü zorluğu birlik ve beraberlikle aşabileceğimize olan inancımızı güçlendirmeye devam ediyor. 109 yıl öncesinde olduğu gibi gerek 15 Temmuz gecesi, gerekse terör örgütleri ile Güneydoğuda ve sınırlarımız dışında yürütülen operasyonlarda milletimizin tüm fertlerinin imanı, vatan ve bağımsızlık sevdasıyla seferber olması Çanakkale ruhunun bu topraklarda ne kadar canlı olduğunuzun en net kanıtıdır. Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferimizin 109. yıl dönümünü kutluyor hem kara hem de deniz muharebelerinde, Çanakkale'yi geçit vermez bir hale getirerek bize ebedi vatan kılan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve şanlı gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. - MUĞLA