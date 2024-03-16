Muğla Valisi İdris Akbıyık\'tan Çanakkale Zaferi Mesajı

Muğla Valisi İdris Akbıyık 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, Türklüğün bir millet olma bilinci ile ön plana çıktığı, Kurtuluş Savaşı'nın ilk evresi olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Türk ve dünya tarihine kazandıran, tarihte emsali görülmemiş büyük bir kahramanlık ve fedakarlık mücadelesinin adı olduğunu açıkladı.
ali Akbıyık mesajında, "Çanakkale Savaşları kanın ve canın yok olma pahasına harcandığı bir yer olduğu kadar hümanizmin her şart ve ortamda nasıl ortaya çıkabileceğinin; namusun, şerefin ve insan olma bilincinin en güzel örneklerini de sunmaktadır. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün düşman askerlerini onurlandırmak için ifade ettiği barış söylemi ve onların ailelerine telkini tüm dünyada takdirle karşılanmıştır. "Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur." Mustafa Kemal Atatürk'ün bahsettiği bu yüksek ruhu, benliğimiz ve varlığımızı milli bilinçle muhafaza ettikçe "Bedr'in Arslanları" gibi Çanakkale'de yatan neslimiz ve kanlarıyla yazmış oldukları bu destan hiçbir zaman unutulmayacaktır. Çanakkale'de ecdadımızın yaktığı istiklal meşalesi; bugünde yolumuzu aydınlatmaya, her türlü zorluğu birlik ve beraberlikle aşabileceğimize olan inancımızı güçlendirmeye devam ediyor. 109 yıl öncesinde olduğu gibi gerek 15 Temmuz gecesi, gerekse terör örgütleri ile Güneydoğuda ve sınırlarımız dışında yürütülen operasyonlarda milletimizin tüm fertlerinin imanı, vatan ve bağımsızlık sevdasıyla seferber olması Çanakkale ruhunun bu topraklarda ne kadar canlı olduğunuzun en net kanıtıdır. Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferimizin 109. yıl dönümünü kutluyor hem kara hem de deniz muharebelerinde, Çanakkale'yi geçit vermez bir hale getirerek bize ebedi vatan kılan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve şanlı gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. - MUĞLA
Son Dakika › Yerel › Muğla Valisi İdris Akbıyık'tan Çanakkale Zaferi Mesajı - Son Dakika
Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin uçağına, ülkede yaşanan şiddet olayları sebebiyle iniş izni verilmedi. Uçak, Dominik Cumhuriyeti'ne iniş yapmak istedi ancak izin verilmedi. Bunun üzerine uçak Porto Riko'ya yönlendirildi. Ülkedeki silahlı çete olayları sonrası kaos yaşanıyor. Çete liderleri, Başbakan'ın istifa etmesini isteyerek, aksi durumda ülkenin 'bir soykırımla sonuçlanacak bir iç savaşa' gideceği konusunda uyarıda bulundu.
Yeniden Refah Partisi'nden Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu, gittiği kahvehanede gazeteciler tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Güloğlu ve bir seçmen arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.
Kocaeli Üniversitesi, Düzce ve çevresindeki diri fayların geçmişte ürettiği depremlerin kayıt altına alınmasına yönelik bir proje başlattı. Proje kapsamında Hendek, Çilimli, Yığılca ve Devrek faylarında inceleme yapılacak ve fayların paleosismolojik özellikleri belirlenecek. Ayrıca, faylardan tarihlendirme amaçlı örnekler alınacak ve deprem tehlike senaryoları araştırılacak. Bu çalışmaların amacı, deprem riskini azaltmak ve yerleşim yerlerinin planlanmasına katkı sağlamaktır.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesine bağlı 9 mahallede hayvancılıkla uğraşan çiftçilere toplam 36 ton süt yemi desteği sağladı. Süt Yemi Projesiyle sağmal ineklerin süt verimliliği artırılıyor ve üreticilerin maliyet yükü azaltılıyor.
AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, yaklaşan yerel seçim öncesinde il ve ilçe teşkilatları olarak adaylara destek verdiklerini belirtti. Güngör, seçim çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ve seçimi büyük farkla kazanacaklarını söyledi.
Yerel seçimlerde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı olabilmek için, partili 22 adayın yanı sıra farklı meslek grupları ve özelliklere sahip, sıra dışı vaatleriyle dikkati çeken 27 bağımsız aday da mücadele edecek.
Denizli'de CHP Honaz Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Yüksel Kepenek, hafta sonu ilçede dolaşmadık kapı bırakmadı. İlçe sakinleriyle pazaryerinde, hayır yemeklerine ve mahallelerde buluştu, yerel seçimde destek istedi.
31 Mart seçimlerine sayılı günler kala AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, son dönemde yaptırdıkları anketlere ilişkin canlı yayında bilgi verdi. Başkent Ankara'daki araştırmalara değinen Şen, "Anketleri ben de görüyorum. Anketlerinde çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor. Bazılarında ise Sayın Turgut Bey önde çıkıyor. Biraz zamana ihtiyacımız var" dedi.
AK Parti'nin iki numarası olarak kabul edilen Genel Başkanvekili Efkan Ala, 31 Mart seçimleri öncesi Yeniden Refah Partisi'nin ittifak dışında olduğunu en net şekilde dile getirdi. Fatih Erbakan'ı CHP'ye yardımcı olmakla suçlayan Ala, "Yeniden Refah'ın girdiği yerlerde seçimlere kendisinin kazanma ihtimali yok ama kendisi orada seçime girdiği için CHP'nin kazanma ihtimalini artırıyor. Verilen oy CHP'nin kazanma ihtimalini artırıyor" dedi.
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör, kamu görevlilerinin dijital teknolojiler ve yapay zeka kullanımına ilişkin farkındalığını artırmak, çözüm önerileri sunmak, programlar yapmak ve etik ilke kararları almak üzere çalışmalara başladıklarını bildirdi.
Bilecik İl AFAD Müdürü Ahmet Ali Artun, 6 Şubat depremlerinden sonra AFAD gönüllülüğüne başvuruların yüzde 200 arttığını belirtti. Artun, vatandaşları AFAD gönüllüsü olmaya davet etti ve gönüllülük sürecini detaylarıyla anlattı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İstişare Toplantısı'na katılarak, sanayici ve iş insanları ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, toplantıda istikrarın önemine vurgu yaparak, yatırımcılara teşekkür etti ve Kayseri'nin ticaret, sanayi, tarım ve hayvancılık ile turizm şehri olduğunu belirtti. Ayrıca, yatırımcıların, istihdamın, katma değerin ve ihracatın önemine değinildi.
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