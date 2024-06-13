Muğla Valisi İdris Akbıyık'tan Jandarma Teşkilatı'nın 185. yıldönümü mesajı

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Muğla Valisi İdris Akbıyık Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185'inci yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık mesajında, "Jandarma Genel Komutanlığımız, aziz milletimizin huzur ve esenliği ile kamu düzeninin sağlanması, Cumhuriyetimize ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne yönelen tehditlerin bertaraf edilmesi görevlerini 185 yıldır büyük özveriyle yerine getirmektedir. Aziz Milletimizin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Jandarma Teşkilatımız, köklü mazisi boyunca toplumsal hayatın her alanında, ülkemizin dört bir yanında güvenlik ve huzurumuzun yılmaz bekçisi, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan şer odaklarının korkulu rüyası olmuştur. Eğitimli personeli, vatan sevgisi ve büyük bir özveriyle görev ve sorumluluklarını yerine getiren Jandarma Teşkilatımız; asli görevlerinin yanında hayata geçirdiği insan odaklı projeler ve kültürel hizmetlerle gönüllerde yer edinmiştir. Bu vesileyle; Jandarma Teşkilatımızın kuruluşunun 185. yıldönümünü kutlar, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilik makamlarına erişmiş tüm kahramanlarımızı şükranla ve rahmetle yad ediyorum. Fedakar ve kahraman kanun ordusunun tüm mensuplarına görevlerinde üstün başarılar diliyorum" dedi. - MUĞLA