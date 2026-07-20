Muğla'da Yanan Alanların İmara Açılacağı İddiası… Vali Akbıyık: "Yanan Alanlar Ağaçlandırılacak" - Son Dakika
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Muğla'da Yanan Alanların İmara Açılacağı İddiası… Vali Akbıyık: "Yanan Alanlar Ağaçlandırılacak"

20.07.2026 14:04  Güncelleme: 15:28
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, orman yangınlarıyla mücadelede tüm kurumların koordinasyon içinde seferberlik ruhuyla çalıştığını belirterek, yanan alanların imara açılmasının söz konusu olmadığını söyledi. 16 helikopter, 5 uçak ve 2 İHA ile 1943 personelin görev yaptığını açıkladı.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla Valisi İdris Akbıyık, orman yangınlarıyla mücadelede tüm kurumların koordinasyon içinde görev yaptığını belirterek, "Tam bir seferberlik ruhuyla çalışıyoruz" dedi. Akbıyık, "yanan alanların imara açılmasının söz konusu olamayacağını" söyledi.

Akbıyık, Muğla Valiliği 75. Yıl Toplantı Salonu'nda düzenlenen Medya Buluşması'nda yaptığı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğinde il genelindeki tüm okullarda öğrenci, öğretmen, personel ve idarecilere yönelik orman yangınları farkındalık eğitimlerinin tamamlandığını, ayrıca 574 mahallede vatandaşlara yangın tedbirleri konusunda eğitim verildiğini söyledi.

Karayollarında yol kenarı temizlik çalışmalarının yapıldığını, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından arıcılar ve üreticilere yangın önleme ile erken müdahale eğitimleri verildiğini ifade eden Vali Akbıyık, yangın ekiplerinin işbaşı eğitimlerinin de tamamlandığını kaydetti.

16 HELİKOPTER, 5 UÇAK VE 2 İHA GÖREV İÇİN HAZIR

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 2026 yılı yangın sezonunda biri idari amaçlı olmak üzere 16 helikopter, 5 uçak ve 2 İHA'nın görev yaptığını açıklayan Vali Akbıyık, hava araçlarının hızlı su ikmali yapabilmesi için il genelinde 217 su kaynağının hazır bulunduğunu söyledi.

İlde 36 yangın gözetleme kulesi bulunduğunu aktaran Vali Akbıyık, bunların 17'sinde kameralı gözetleme sistemi, ayrıca 5 farklı noktada insansız kameralı gözetleme sistemi bulunduğunu belirtti. Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik ve AYDEM'in kamera sistemlerinin de yangınla mücadeleye destek verdiğini ifade eden Akbıyık, ekiplerin 69 farklı noktada konuşlandırıldığını dile getirdi.

"BİN 943 PERSONEL YEŞİL VATAN'I KORUMAK İÇİN GÖREV YAPIYOR"

Yangınlarla mücadelede 93 arazöz, 33 su ikmal aracı, 38 ilk müdahale aracı, 13 dozer, 12 greyder, 8 ekskavatör, 9 treyler ve 149 pikabın görev yaptığını kaydeden Vali Akbıyık, yangın işçisi, teknik eleman ve orman muhafaza memuru olmak üzere toplam 1943 personelin "yeşil vatan"ı korumak için görev yaptığını söyledi.

Son üç yılda orman yangınlarıyla mücadelede önemli başarılar elde edildiğini ifade eden Vali Akbıyık, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Valilik, AFAD, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, Muğla Büyükşehir Belediyesi, MUSKİ, sivil toplum kuruluşları, termik santraller, iş insanları ve vatandaşların desteğiyle yangınların büyümeden kontrol altına alınabildiğini belirtti.

Hava sıcaklıklarının artması, nem oranının düşmesi ve rüzgarın etkisiyle yangın riskinin yükseldiğine dikkati çeken Akbıyık, vatandaşlardan Valilik tarafından girişleri yasaklanan ormanlık alanlara girmemelerini istedi.

YANAN ORMAN ALANLARININ İMARA AÇILACAĞI İDDİALARI

Yanan alanların tamamının yeniden ağaçlandırıldığını belirten Vali Akbıyık, "Yanan alanların hepsi ağaçlandırılıyor. Aslında geçen yıl çok başarılıydık. Belki de tarihin en iyi yılını geçirecektik. Son bir yangın çıktı Köyceğiz'de, çok şiddetli rüzgardan hava araçlarımız kalkamadı ve epey bir alan yandı. Yazın yandı, biz sonbaharda hep beraber orayı ağaçlandırdık. Yani öyle bir şey söz konusu olmaz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Yanan Alanların İmara Açılacağı İddiası… Vali Akbıyık: 'Yanan Alanlar Ağaçlandırılacak' - Son Dakika

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