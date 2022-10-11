Muğla yerel: Dev gemi, Bodrum'a 2 bin 119 yolcu getirdi - Son Dakika
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Muğla yerel: Dev gemi, Bodrum'a 2 bin 119 yolcu getirdi

11.10.2022 00:57
Muğla yerel: Dev gemi, Bodrum'a 2 bin 119 yolcu getirdi

Muğla haberi... Dev yolcu gemisi Mein Schiff 6, Muğla'nın Bodrum ilçesine 2 bin 119 yolcu ve 925 personel getirdi.

Dev yolcu gemisi Mein Schiff 6, Muğla'nın Bodrum ilçesine 2 bin 119 yolcu ve 925 personel getirdi.

Bu yıl kruvaziyer turizmi açısından iyi bir sezon geçiren Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum'da yolcu gemisi hareketliliği sürüyor. İlçeye son olarak 295 metre uzunluğunda 42 metre genişliğindeki Mein Schiff 6 geldi. 2015 yılında Finlandiya'da üretilen Malta bayraklı gemide çoğunluğu Alman 2 bin 119 yolcu ve 925 personel bulunuyor. Sabah saatlerinde Antalya Limanı'ndan ilçeye gelen gemiden inen yolcular, Bodrum merkezinde gözle görülür hareketliliğe neden oldu. Kimi yolcular denize girdi, çarşıda yürüyüş yaptı, bisiklete bindi, kimileri de ilçenin tarihi turistik yerlerini gezdi. Yolculardan bazıları tekne turuna çıkıp Bodrum'un eşsiz koylarını gezdi.

Dev yolcu gemisi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Adası'na gitmek için Bodrum'dan ayrılacak. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Türkiye, Bodrum, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla yerel: Dev gemi, Bodrum'a 2 bin 119 yolcu getirdi - Son Dakika

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