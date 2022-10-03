Muğla yerel haberi | Köyceğiz'de Din Görevlileri Haftası kutlama etkinlikleri başladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri haftası kutlama etkinlikleri Kaymakam Mustafa Maslak'a gerçekleştirilen ziyaretle başladı.

7 Ekim 2022 Cuma günü idrak edilecek olan Mevlid Kandili; 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri haftasına denk geldiği için Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası bu sene birlikte kutlanacak. 2022 yılı Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın konusu da "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" olarak belirlendi. Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz ve Müftülük personeli, "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" teması altında Köyceğiz'de Mevlid-i Nebi ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak'a ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette İlçe Müftüsü Karagöz Kaymakam Maslak'a çiçek ile her iki hafta dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı tema kitabı olan "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" kitabını takdim ederek yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi. Kaymakam Maslak ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade edip İlçe Müftüsü Karagöz nezdinde tüm din görevlilerinin haftasını ve Mevlid Kandillerini tebrik ederek hafta dolayısıyla yapılacak programların hayırlara vesile olmasını diledi. Hafta boyunca Köyceğiz Müftülüğü'nce Sabah Namazı buluşması, gençlere, çocuklara yönelik programlar düzenlenecek. - MUĞLA