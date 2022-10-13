Muğla yerel haberi: Marmaris'te okul kantinleri denetlendi - Son Dakika
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Muğla yerel haberi: Marmaris'te okul kantinleri denetlendi

13.10.2022 09:24
Muğla yerel haberi: Marmaris'te okul kantinleri denetlendi

Muğla habere göre Okullarda yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerinde denetim başlattı.

Okullarda yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerinde denetim başlattı. Öğrencilerin daha güvenilir, sağlıklı ve temiz bir ortamda ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yapılan denetimler yıl boyunca sürecek.

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ilçe genelindeki okullarda kantin denetimi başlattı. Öğrencilerin sağlığını korumaya yönelik yapılan denetimlerde okul kantinlerindeki ürünler tek tek incelendi. Ekipler kantinlerde ürünlerin üzerindeki etiketlerin adres ve menşeileri, gıda uygunluğu, hijyenik şartlar, fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri, mutfak içi rafların ve tezgah üstlerinin temizliği ile ilgili kontroller gerçekleştirirken; okulların kantin ve yemekhanelerinde gıdaların üretim, hazırlama, depolama alanları ile ilgili incelemelerde de bulundu.

"Sağlıklı gıda, temiz kantin" anlayışıyla okul kantinlerini sık sık denetlediklerini belirten Zabıta Müdürü Muhittin Ergin, "Kantinler konusunda çok titiz davranıyoruz. Denetimlerimizde işletmecilerin kurallara uyduğunu gördük. Öğrencilerin sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yapılan bu denetimleri eğitim - öğretim yılı boyunca belirli aralıklarla sürdüreceğiz" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Marmaris Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla yerel haberi: Marmaris'te okul kantinleri denetlendi - Son Dakika

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