Muğla, Yeşilay Danışmanlık Merkezi ile Bağımlılıkla Mücadelede İlk 5'e Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla, Yeşilay Danışmanlık Merkezi ile Bağımlılıkla Mücadelede İlk 5'e Girdi

Muğla, Yeşilay Danışmanlık Merkezi ile Bağımlılıkla Mücadelede İlk 5\'e Girdi

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Muğla'nın Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin etkin çalışmaları ile Türkiye genelinde bağımlılıkla mücadelede ilk 5 il arasına girdiğini açıkladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile yapılan görüşmede bağımlılıkla mücadelenin önemi ve yürütülen projeler değerlendirildi.

17.04.2025 17:52  Güncelleme: 18:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, bağımlılıkla mücadelede Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) etkin çalışmalarıyla Muğla'nın Türkiye genelinde ilk 5 il arasına girdiğini söyledi.

Muğla'ya çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete, Yeşilay Muğla Şube Başkanı Şenol Şengör de eşlik etti. Görüşmede, bağımlılıkla mücadele ve yerelde yürütülen farkındalık çalışmaları değerlendirildi.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yeşilay ile iş birliğinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Bugün Yeşilay Genel Başkanımızı Muğla'mızda ve belediyemizde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Yeşilay ile birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet yaşıyoruz. Şube başkanımız ile çalışmaya başladıktan sonra önümüze birçok kapı açıldı. Gençlerimiz ve Muğlalı hemşehrilerimiz için önemli projelere birlikte imza attık. Kısa sürede hem farkındalık çalışmaları hem de bağımlılıkla mücadele anlamında çok değerli bir misyon üstlenmiş olan Yeşilay Danışmanlık Merkezi aracılığıyla ilçelere yönelik merkez kurma girişimlerine başladık. Bundan sonra da aynı motivasyonla çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bağımlılıkla mücadele, topluma hizmettir. Bu anlayışla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç ise, Yeşilay'ın gece gündüz demeden bağımlılıkla mücadele ettiğini vurgulayarak, Başkan Aras'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Dinç "Bir insanın başına gelebilecek en zor şey bağımlı olmasıdır. Bir toplumun başına gelebilecek en zor olay ise çocukların ve gençlerin bağımlı olmasıdır. Bağımlılık, insanı çok yönlü yıkan ve telafisi güç zararlar veren bir felakettir. Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak insanımızın ve insanlığımızın bağımsızlığı için çalışıyoruz. 120 şubemiz var ve bu şubelerimize destek olan pek çok değerli yönetici var. Ancak Ahmet Başkanımız bu konuda çok özel bir yerde duruyor. Görevde bulunduğu süre boyunca Yeşilay'a sınırsız destek vererek, bizlerin insanlara daha etkili ulaşmasını sağladı" açıklamasında bulundu.

Yürütülen etkin çalışmalar sonucunda Muğla'nın ülke genelinde dikkat çekici bir başarı elde ettiğini belirten Dinç, "Türkiye genelinde faaliyet gösteren 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi arasında Muğla, ilk 5'e girmeyi başardı. Bu çok kıymetli bir başarıdır. Etkili, yaygın ve istikrarlı bir çalışma yürütüyoruz. Şimdiye kadar harikulade bir çalışma ortamı yakaladık. Bu başarıda emeği geçen herkese, özellikle Ahmet Başkanımıza içten teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Dinç, Ahmet Aras, Politika, Türkiye, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla, Yeşilay Danışmanlık Merkezi ile Bağımlılıkla Mücadelede İlk 5'e Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel’den Bahçeli’ye dikkat çeken ’’3 T’’ çağrısı Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken ''3 T'' çağrısı
Konya’da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti Konya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!

20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19:59 Süleyman Soylu’dan, Özgür Özel’e 7 soru 7 cevapla 505 PKK’lı yanıtı Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
09:38 Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak
09:35 İsrail’e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
09:16 Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak
09:10 CHP kurultayına iptal davası bugün Erzurum delegesi ifade verdi CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 21:45:44. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla, Yeşilay Danışmanlık Merkezi ile Bağımlılıkla Mücadelede İlk 5'e Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement