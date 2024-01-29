Muğla İl Jandarma Komutanlığı\'na şehitlerin isimleri verildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğunda bulunan 12 lojman, 1 tören alanı ve 1 atış alanına Muğlalı şehitlerin isimleri verildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törene katılan şehit yakınlarına Muğla Valisi İdris Akbıyık tarafından plaket verildi. Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nda bulunan tören alanına Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur'un, atış alanına Şehit Jandarma Teğmen Altuğ Pek'in isimleri verildi.

Törende konuşma yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Vatan uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin hatıralarını canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla İl Jandarma Komutanlığımızın tören alanına Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur'un, atış alanına Şehit Jandarma Teğmen Altuğ Pek'in isimlerinin verilmesi oldukça anlamlıdır. Şehitlerimize minnetimizin küçük bir nişanesidir. Şehitlerimizin isimleri her daim yüceltilerek rahmetle ve minnetle anılacaktır" dedi. - MUĞLA