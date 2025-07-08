Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Muhammet Yakut'un cenazesi, Ataşehir'de kılınan cenaze namazının ardından Beykoz Görele Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kalp krizi geçirerek Almanya'da hayatını kaybeden Muhammet Yakut için Ataşehir'de cenaze töreni düzenlendi. Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan gasilhaneden alınan Yakut'un cenazesi, öğle namazına müteakip Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Beykoz Görele Köyü Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Muhammet Yakut'un Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?