Muharrem Ayı Oruçları 26 Haziran'da Başlıyor - Son Dakika
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Muharrem Ayı Oruçları 26 Haziran'da Başlıyor

Muharrem Ayı Oruçları 26 Haziran\'da Başlıyor
25.06.2025 20:19
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Muharrem Ayı oruçları 26 Haziran 2025 Perşembe günü başlıyor.

Muharrem Ayı oruçları 26 Haziran 2025 Perşembe günü başlıyor.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şube Başkanı Sadık Düzgün, Muharrem Ayı münasebetiyle bir açıklama yaparak, 26 Haziran 2025 Perşembe günü itibariyle Muharrem orucu tutulmaya başlanacağını belirtti.

Düzgün, "Muharrem Ayı denildiğinde ilk akla gelen Allah rızası için tutulan oruçlarımızdır. İnancımıza göre bu ay Allah'ın rızasını ve barış duygularını pekiştirmek, zulme ve haksızlığa karşı çıkmak, mazlumdan yana olmak özü dara çekmek ve gönülleri insan olma onuru ile yıkama ayıdır.

Bu ayda oruç tutmak Hz. Adem Peygamberin tövbesine katılmak, Nuh Peygamberi, Yunus Peygamberi, İbrahim Peygamberi, Eyüp Peygamberi, İdris Peygamberi, Musa Peygamberi, İsa Peygamberi ve iki cihan güneşi Hz. Muhammed Mustafa'yı anmaktır.

Onların sevgisiyle bezenmektir. Onların yolu ile ahlakı ile bezenmek ve ahde vefalı olmaktır. Bu ayda oruç tutmak başta Hz. İmam Ali olmak üzere 12 İmamlara gösterilen sadakati davranışa dökmektir.

Bu ayda oruç tutmak Şehitler Şahı Hz. İmam Hüseyin ve ona ikrar verenlerin soylu mücadelesini yüzyıllar sonra bile inançla kararlılıkla ve azimle yaşatmak demektir.

Kerbela'da Ehlibeyt erkekleri şehit edilirken Hz. Hüseyin'in büyük oğlu sağ olarak kurtulmuştur. Ehlibeyt soyu olan imamlar ve seyitler İmam Zeynel Abidin'den devam etmiştir. Ehlibeytin yolundan gidenler manevi kurtuluşa erecektir.

Biz Aleviler hem peygamberlerin kurtuluş ve selamete ermeleri hem de Hz. Peygamberimizin soyunun dünyada kesilmeyip devam ettiğine şükür ve sena olarak oruç ibadetlerimizi yerine getirmekteyiz ve bu nedenle 12 gün matem orucu tutmaktayız.

Aleviler bütün insanları Allah'ın eseri diye sevmiş İslam'ın özünü dört kapı kırk makamda bulmuş, bunu da eline, diline, beline sahip ol kuralı ile özetlemiş, bin defa mazlum olsan bile bir defa zalim olma diyerek her zaman mazlumun yanında yer almıştır. Yolunu sevgi, barış, kardeşlik, dostluk yolu olarak belirlemiştir.

Cemevlerimizde her akşam oruç açma yemeklerimiz verilecek, cem ibadetleri yapılacak, muharrem sohbetleri yapılacaktır. Ne mutlu Allah rızası ile oruç tutanlara! Ne mutlu oruç tutarak kalbini Allah ve insan sevgisiyle dolduranlara. Yüce Allah tutuğumuz oruç ve matemlerimiz, yaptığımız tüm ibadetlerimizi kabul eylesin" ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muharrem Ayı Oruçları 26 Haziran'da Başlıyor - Son Dakika

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