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Mühendis Adaylarının Tez Sergisi

Mühendis Adaylarının Tez Sergisi
25.05.2025 13:42
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Pamukkale Üniversitesi'nde mühendislik öğrencilerinin 40 projesi sektör temsilcilerine sunuldu.

Mühendis adaylarının lisans tezleri firmalara sunuldu

DENİZLİ - Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencilerinin lisans tezlerinin yer aldığı sergide tanıtılan 40 proje, sektör temsilcilerinin büyük beğenisini topladı.

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2024-2025 eğitim öğretim yılı "Lisans Tezi Proje Sergisi 2025" etkinliği, sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi. Etkinliğe Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Denizli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin yanı sıra farklı sektörlerden firma temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezai Tokat ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Karpuz'un kurdele kesimi ile başladı. Etkinlik, bölüm öğrencileri, fakültenin diğer bölümleri, üniversitenin diğer fakülteleri ve sektörden birçok kişinin etkinlik süresince yoğun ilgisi, katılımı ve desteğiyle Mühendislik Fakültesi A Blok 4. Kat koridorlarında ve seminer salonlarında gerçekleştirildi.

Sergilenen projelerin; ağırlıklı olarak, askeri ve sivil amaçlı savunma sistemlerinin vazgeçilmez uygulamalarından Haberleşme, Mikrodalga ve Anten Teknolojileri, Endüstriyel Otomasyon, Kontrol ve Akıllı Bina Sistemleri, Elektrik Makinaları ve Motorlar, Yapay Zeka ve Modelleme, Otonom Sistemler, Gürültü Analizi, İşaret ve Görüntü İşleme vb. güncel teknolojik konuları kapsayan geniş bir çalışma konularında olduğu belirtildi.

"Etkinliğimizi katkı sağlayan bütün herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz"

Etkinlikte katkı sunan bütün herkese teşekkürlerini ileten ve katılımın yoğun olduğunu dile getiren Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Ceyhun Karpuz, "Burada danışman hocalarımız, öğrencilerimiz ve dışarıdan yine destek veren tüm iş dünyasına ve sektörden herkese çok teşekkür ederiz. İnşallah bundan sonraki süreçte her sene bu sergimizi gerçekleştirip sadece Denizli'ye değil, sektörle ilgili olarak ülkemize ve uluslararası arenada da katkı sağlayacak yerli ve milli ürünlerin önüne açabilecek nitelikte projelerimizin tanıtımı ve bunların gelecekte devamının gelmesi noktasında önemini vurgulayan bir sergi olmasını istiyoruz. Katılımımız çok yoğun oldu. Katılım sağlayan herkese ayrı ayrı çok teşekkür ederiz" dedi.

"86 öğrencinin yapmış olduğu 40 projeyi etkinlikte sergiledik"

Toplamda 86 öğrencinin yapmış olduğu 40 projenin etkinlikte sergilendiğini belirten Pamukkale Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ünal ise "2024-2025 eğitim öğretim yılı bahar dönemi sonunda Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü olarak son sınıf öğrencilerimizin bitirme çalışmalarına ait lisans tezi proje sergisi 2025 adı altında bir etkinlik düzenledik. Toplamda 40 grup ile farklı farklı projelere tanık olduk. 86 öğrencimizin çalışmalarını burada sergiledik. Burada antenler, kontrol sistemleri, görüntü işleme ile alakalı çok sayıda projelerimiz yer alıyor. Bunlar uygulamalı olarak cihazlarımız vasıtasıyla ürün haline getirilip burada sunuldu" diye konuştu.

Alanında uzman öğretim üyelerinin danışmanlığı gözetiminde gerçekleştirildiği ve başarılı bir şekilde sunulduğu, poster sunumu yapan öğrenciler arasında başarılarıyla öne çıkan 5 projenin de sektör temsilcileri ve öğretim üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda plaketleri ve teşekkür belgeleri Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Karpuz tarafından takdim edildi. Günün sonunda değerlendirmelerin sonucunda; Uğur Bozkurt; "Göğüs Kanserinin Mikroşerit Antenle Tedavisi", Süleyman Bıyıklı, Eray Akyol, "Plastik Atıkların 3D Yazıcı Filamentine Dönüştüren Makine", Ömer Faruk Çetin, Ali Ceritli; "Şebeke Kalkışlı Sabit Mıknatıslı Senkron Dalgıç Motor Tasarımı", İzzet Talha Asar, İlkay Eker, Enes Dalkıran; "Batarya Yönetim Sistemi Tasarımı", Harun Yeşilçayır, Yunus Emre Yalçın; "12VDC-220VAC İnverter Devresi" ile toplamda 5 proje başarıları ile öne çıkarak ödül takdim edildi.

Kaynak: İHA

Pamukkale Üniversitesi, Teknoloji, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mühendis Adaylarının Tez Sergisi - Son Dakika

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