Başkan Böcek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı kutladı

Yerel

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Milli egemenliğin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümünde, Ata'mızın geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" dedi.

Böcek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Böcek'in mesajı şöyle:

"Milli egemenliğin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümünde, Ata'mızın geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söyledi gibi '23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder.' 'Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir' sözü doğrultusunda, milli egemenlik esasına dayalı açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı başlatarak, Cumhuriyete giden yolda önemli adımlar atılmasını sağlamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, ülkenin içinde bulunduğu olumsuz şartlara rağmen Türk Milletinden aldığı güçle İstiklal Mücadelesini başarıyla sonuçlandırmış, milletimiz hiçbir boyunduruk altına girmeyeceğini ve hür yaşayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir. Kurtuluşa giden yolda son derece önemli ve kritik bir görev üstlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi, vatan sevgisinin, milli birlik ve beraberliğin, hür yaşama uğruna sergilenen fedakarlığın en güzel sembolü olmuştur. Bu nedenle 23 Nisan 1920, tarihimizde önemli bir yere sahiptir. Böylesine önemli bir günün Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilmesi de son derece anlamlıdır ve gurur vericidir.

Sevgili çocuklar, bugün sizin gününüz. Bayramınız kutlu olsun. Gözlerinizdeki ışıltı, yüzlerinizdeki gülücükler hiç eksilmesin. Sizler ülkemizin aydınlık yarınlarının teminatısınız. Ata'mızın açtığı yolda, gösterdiği hedeflerden ayrılmadan yarınlara emin adımlarla ilerlerken, bizler de daima sizlerin yanındayız. Sizlere, daha aydınlık, daha özgür, daha güzel bir gelecek inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı sizlerle birlikte büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Çocuk ve Uçurtma Festivali ile dolu dolu bir bayram yaşamanız için müzik ve eğlence dolu bir program hazırladık. Arkadaşlarınız ve ailenizle birlikte neşe dolu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; silah arkadaşlarını, tüm kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet, şükran ve özlemle anıyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyor gözlerinizden öpüyorum. Bayramınız kutlu olsun."