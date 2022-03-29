Muhsin Yazıcıoğlu Bursa'da anıldı - Son Dakika
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Muhsin Yazıcıoğlu Bursa'da anıldı

29.03.2022 14:58
Muhsin Yazıcıoğlu Bursa'da anıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Bursa İl Başkanlığı ve Alperen Ocakları Bursa İl Başkanlığı tarafından Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13. yılında anıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Bursa İl Başkanlığı ve Alperen Ocakları Bursa İl Başkanlığı tarafından Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13. yılında anıldı.

Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programına BBP Genel Başkan Yardımcı Ekrem Alfatlı başta olmak üzere, Alperen Ocakları Bursa İl Başkanı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Şahin, Kestel Belediye Başkan Vekili Hasan Aras, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Kır, AK Parti İl başkan yardımcıları Gökhan Yıldız ve Nurettin Özbağkıran, çok sayıda STK ve vatandaş katıldı. BBP Bursa İl Başkanı Haldun Filizli, "Ölüm, inançsız insanlar için korkunç bir sondur. Ama inananlar için ne kadar zevkli bir başlangıçtır. Bu sözlerin sahibi toplumun her kesimi tarafından takdir kazanmıştır. Ebedi liderimiz, istikrar ve karakter sahibi, söz konusu vatan, millet, bayrak ve din olduğunda en ön safta duran, sesi en gür duyulan, dik duran, düz yürüyen Muhsin Başkanımızı kaybetmenin acısı hala yüreğimizi yakmaktadır. Katilleri bulunup, cezalarını çekmedikleri sürece de içimizdeki yangın hafiflemeyecektir. Muhsin Yazıcıoğlu, Anadolu'nun yiğit evladı, ömrünü milletine adayan, Allah'a sonsuz teslimiyetle Türk dünyasının gönlünde yer eden bir liderdi. Şundan herkes emin olsun ki biz Büyük Birlik Partisi'ne ahdedenler olarak onun ayak izlerini takip etmeye, nizam-ı alem ülküsünü ve güçlü Türkiye'nin yarınlarını tesis etmek adına son nefer ve son nefese kadar yılmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Muhsin Yazıcıoğlu Bursa'da anıldı
Muhsin Yazıcıoğlu Bursa'da anıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muhsin Yazıcıoğlu Bursa'da anıldı - Son Dakika


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