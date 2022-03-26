Muhsin Yazıcıoğlu Yalova'da dualarla anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Muhsin Yazıcıoğlu Yalova'da dualarla anıldı

26.03.2022 12:46
Muhsin Yazıcıoğlu Yalova'da dualarla anıldı

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 13'nci yılı dolayısıyla Yalova Sivaslılar Derneği'nde mevlidi-i şerif programı düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 13'nci yılı dolayısıyla Yalova Sivaslılar Derneği'nde mevlidi-i şerif programı düzenlendi.

Türk siyasetine damga vuran isimlerden biri olan Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 13. yılında Yalova Sivaslılar Derneği'nce düzenlenen mevlit programı ile yad edildi. Programda, 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları için dua edildi.

Yalova Sivaslılar Derneği Başkanı Engin Arı, etkinlikle ilgili, "Bugün Yalova Sivaslılar Derneği olarak Muhsin Yazıcıoğlu'nun 13. sene-i devriyesi nedeniyle bir araya gelerek mevlit programımızı gerçekleştirdik. İslam sevdalısı Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmet ile andık" açıklamasında bulundu. - YALOVA

YORUMLAR
500
Merhum Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13'üncü yılında kabri başında anıldı Merhum Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13'üncü yılında kabri başında anıldı Muhsin Yazıcıoğlu Keş Dağı'nda anıldı Muhsin Yazıcıoğlu Keş Dağı'nda anıldı

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Kahramanmaraş, Yalova, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muhsin Yazıcıoğlu Yalova'da dualarla anıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:47 Düzce Belediyesi toplu taşıma araçlarına mazot desteği vereceğini açıkladı
12:40 Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Denizlili genç 1 yıldır acıkmıyor! Tıp dünyası bu garip vakayı araştırıyor
12:23 Kuzey Kore'den Top Gun tadında balistik füze denemesi!
12:20 Bahçeli "tummak" dedi , herkes merak etmeye başladı: Tummak ne demek?
12:07 Ata Demirer'in ayakta durmakta güçlük çektiği anlar!
12:05 Bahçeli, CHP Lideri'nin "Nereye yüzeceksin" sorusuna "Yüzmeyi değil, tummayı biliriz" diye yanıt verdi!
12:02 Abdurrahim Albayrak'tan taraftarı kızdıran açıklama: Kerem'i nasıl aldığımı anlatsam şaşırırsınız!
11:59 Rusya 292 Ukrayna askerinin bulunduğu kışlayı, Sedat Peker'in otelinin bulunduğu yöntemle tespit etti! Yöntemin adı, jelokasyon!
11:21 Milyonluk aracın dört tekerleğini de bıçakla parçalayan zanlı her yerde aranıyor
11:18 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçiş dönemi başladı: İşte otomobil, minibüs, tır, motosikletler için ayrıntılı geçiş ücretleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 12:57:49. #1.11#
SON DAKİKA: Muhsin Yazıcıoğlu Yalova'da dualarla anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement