Muhsin Yazıcıoğlu Yalova'da dualarla anıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 13'nci yılı dolayısıyla Yalova Sivaslılar Derneği'nde mevlidi-i şerif programı düzenlendi.

Türk siyasetine damga vuran isimlerden biri olan Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 13. yılında Yalova Sivaslılar Derneği'nce düzenlenen mevlit programı ile yad edildi. Programda, 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları için dua edildi.

Yalova Sivaslılar Derneği Başkanı Engin Arı, etkinlikle ilgili, "Bugün Yalova Sivaslılar Derneği olarak Muhsin Yazıcıoğlu'nun 13. sene-i devriyesi nedeniyle bir araya gelerek mevlit programımızı gerçekleştirdik. İslam sevdalısı Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmet ile andık" açıklamasında bulundu. - YALOVA