Muhtar adayı Filiz Dal ve aza adayları Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muhtar adayı Filiz Dal ve aza adayları Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti

Muhtar adayı Filiz Dal ve aza adayları Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu\'nu ziyaret etti

31 Mart yerel seçimlerinde 4 Eylül Mahalle Muhtarlığına aday olan Filiz Dal ve aza adayları, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden muhtar adayı Filiz Dal ve aza adayları, Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, misafirlerine nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek, başarılar diledi.

21.02.2024 16:41  Güncelleme: 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart yerel seçimlerinde 4 Eylül Mahalle Muhtarlığına aday olan Filiz Dal ve aza adayları, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden muhtar adayı Filiz Dal ve aza adayları, Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, misafirlerine nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek, başarılar diledi.

Kaynak: ANKA

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Eylül, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muhtar adayı Filiz Dal ve aza adayları Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 01:12:32. #1.13#
SON DAKİKA: Muhtar adayı Filiz Dal ve aza adayları Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement