Muhtar adayı Filiz Dal ve aza adayları Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu\'nu ziyaret etti

Yerel

31 Mart yerel seçimlerinde 4 Eylül Mahalle Muhtarlığına aday olan Filiz Dal ve aza adayları, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden muhtar adayı Filiz Dal ve aza adayları, Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, misafirlerine nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek, başarılar diledi.