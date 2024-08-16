Muhtar Hakan Uğurlu, Mahalle Halkına 27 Ton Karpuz Dağıttı - Son Dakika
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Muhtar Hakan Uğurlu, Mahalle Halkına 27 Ton Karpuz Dağıttı

Muhtar Hakan Uğurlu, Mahalle Halkına 27 Ton Karpuz Dağıttı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Muhtar Hakan Uğurlu, seçim öncesi kurduğu hayalini gerçekleştirerek mahalle halkına unutulmaz bir sürpriz yaptı. Niğde'den getirilen 27 ton karpuz, şenlik havasında mahalleliye dağıtıldı. Vatandaşlar bu jeste büyük ilgi gösterirken, karpuzlar ise 1 saat içinde tükendi.

16.08.2024 11:31
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Muhtar Hakan Uğurlu, seçim öncesi kurduğu hayalini gerçekleştirerek mahalle halkına unutulmaz bir sürpriz yaptı. Niğde'den getirilen 27 ton karpuz, şenlik havasında mahalleliye dağıtıldı. Vatandaşlar bu jeste büyük ilgi gösterirken, karpuzlar ise 1 saat içinde tükendi.

Geçtiğimiz 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Nenehatun Mahalle Muhtarı olarak seçilen Hakan Uğurlu, seçimden önceki hayalini gerçekleştirerek vatandaşlara bir tır dolusu karpuz dağıttı. Uğurlu, Niğde'de yetişen karpuzları, üretici akrabaları vasıtasıyla mahalleye getirdi. 27 ton karpuz, yaklaşık 1 saat içinde mahalleliye dağıtıldı.

Seçimlerden önce kendine sözler verdiğini anlatan Hakan Uğurlu, muhtar olduktan sonra ilk olarak iftar yemeği programı düzenlediğini, 6 Temmuz Cumartesi günü Türkiye- Hollanda karşılaşmasını canlı şekilde mahalleliye izlettiğini, Aşure Günü'nde ise vatandaşlara 2 ton 800 kilogram aşure ikram ettiğini dile getirdi. Bu hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Uğurlu, son olarak vatandaşlara karpuz dağıttığını belirtti.

"Hayalimdi"

Nene Hatun Mahalle Muhtarı Hakan Uğurlu, "Kışın balık, yazın da karpuz ve kavun satıyorum. Muhtar olmadan önceki hayallerimden birisi de vatandaşlara karpuz dağıtmaktı. Akrabalarım karpuz üreticisi. Bu yüzden Nenehatun'da böyle bir şenlik yapmaya karar verdik. Sağ olsunlar, yakınlarım karpuzları getirdi. Zaten tarladan aldığımız için problem de olmadı. Tırımızı yükledik ve getirdik. Esnaf arkadaşlarımızın desteğiyle de güzel bir şekilde dağıttık. Havalar sıcak. Herkes bir karpuz yesin istedik" dedi.

"Yetişemeyenler biraz sinirlendi"

Karpuzların Niğde'den getirildiğini söyleyen Uğurlu, vatandaşlardan güzel tepkiler aldığını ifade ederek, "Yetişip alanlar çok mutlu oldu, yetişemeyenler de biraz sinirlendi. Normalde 3 ya da 4 saat sürecek karpuz dağıtım işi hızlı şekilde 1 saatte bitti. Süreçte emeği geçen esnaf arkadaşlarıma, maddi, manevi yanımızda duran arkadaşlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muhtar Hakan Uğurlu, Mahalle Halkına 27 Ton Karpuz Dağıttı - Son Dakika

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