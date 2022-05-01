Muhtardan seçmenlerine şekerleme ve kolonya hediyesi - Son Dakika
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Muhtardan seçmenlerine şekerleme ve kolonya hediyesi

01.05.2022 16:07
Muhtardan seçmenlerine şekerleme ve kolonya hediyesi

Devrekli muhtar yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle köyündeki vatandaşlarına kolonya ve şekerleme hediye etti.

Devrekli muhtar yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle köyündeki vatandaşlarına kolonya ve şekerleme hediye etti.

Zonguldak'ın Devrek İlçesine bağlı Özbağı Köyü Muhtarı Üzeyir Hızarcı yaklaşan Ramazan bayramı nedeniyle köyünde bir ilki gerçekleştirerek şekerleme ve kolonya hediyesinde bulundu.

Özel günlerde köylülerine sürprizler yaparak vatandaşlarının gönüllerine taht kuran ve Özbağı Köyünde bir ilki gerçekleştiren Muhtar Üzeyir Hızarcı hayata geçirdiği programla ilgili şunları söyledi:

'Ramazan ayının son günlerine ve bayrama yaklaştığımız şu günlerde istedi ki vatandaşlarımıza bayramlık hediyesi alarak onların duasını ve gönlünü alalım. Gurbetçi vatandaşlarımızın da katkıları ile hayata geçirdiğimiz bu etkinlikte ihtiyaç sahibi olan veya olmayan tüm köylü vatandaşlarımıza çam sakızı, çoban armağanı hediye takdiminde bulunduk. Köyümüzde ikamet eden yaklaşık 250 vatandaşımıza bayram şekeri ile kolonya hediye ederek onların gönüllerini almaya çalıştık. Köyümüzde ilkleri hayata geçirmek üzere devam ediyoruz.'

Muhtarın hediyelerinden memnun olduklarını ifade eden köylü vatandaşlar ise "Muhtarımız özel günlerde ve bayramlarda bizleri memnun etmek için çeşitli hediyeler alarak gönlümüzü ve duamızı alır kendisinden Allah razı olsun" diye konuştular. - ZONGULDAK

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Ramazan Bayramı, Zonguldak, Özbağı, Muhtar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muhtardan seçmenlerine şekerleme ve kolonya hediyesi - Son Dakika


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