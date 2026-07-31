Muhtarlar, 1 milyon insana hizmet verecek Türkiye’nin en büyük atık su tünelini inceledi - Son Dakika
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Muhtarlar, 1 milyon insana hizmet verecek Türkiye’nin en büyük atık su tünelini inceledi

Muhtarlar, 1 milyon insana hizmet verecek Türkiye’nin en büyük atık su tünelini inceledi
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Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), İLBANK ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğiyle yapılan Defne Büyükçat Atık Su Tüneli ile Atık Su Arıtma Tesisi’ni mahalle muhtarlarına tanıttı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), İLBANK ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğiyle yapılan Defne Büyükçat Atık Su Tüneli ile Atık Su Arıtma Tesisi'ni mahalle muhtarlarına tanıttı. Atık su tüneli hizmete girdiğinde 1 milyon insanın kullanımına sunulacağı ifade edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), altyapı çalışmalarını yerel yöneticilere tanıtmaya devam ediyor.Antakya'dan 19 mahalle muhtarı, Türkiye'nin en büyük atık su tüneli ve arıtma tesisi inşaatı hakkında kurum yöneticilerinden bilgi aldıktan sonra tüneli yerinde inceledi. Yetkililer, 11 bin 200 metre uzunluğundaki tünelde fiziki gerçekleşmenin yüzde 95 seviyesine ulaştığını, günlük 180 bin metreküp arıtma kapasitesine sahip arıtma tesisinde ise çalışmaların sürdüğünü aktardı. Projenin tamamlanmasıyla Antakya, Defne ve Samandağ'ın atık su sorunu kalıcı çözüme kavuşacağı ve atık suların ise tarımsal sulamada kullanılabileceği hatırlatıldı. Programda ayrıca Arsuz'da yeni atık su arıtma tesisi yatırımına başlanacağı, Yayladağı ve Altınözü projelerinin ise hazır olduğu bilgisi paylaşıldı.

Tesis 1 Milyon Kişiye Hizmet Verecek

Projenin teknik detaylarına ilişkin yapılan sunumda, Antakya Üçgedik'ten Defne Büyükçat'a kadar uzanan yerleşim alanlarından atık sularının toplanacağı ve tesisin 1 milyon kişiye hizmet vereceği vurgulandı.

Hatay Muhtarlar Derneği Başkanı Mahmut Gülcü ise, "Projenin kentimize kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, Hatay Valimiz Mustafa Masatlı, HBB Başkanımız Mehmet Öntürk, HATSU Genel Müdürümüz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Muhtarlar, projeyi yerinde görme fırsatı buldukları için HATSU yetkililerine teşekkür ederek tesisin Hatay'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muhtarlar, 1 milyon insana hizmet verecek Türkiye’nin en büyük atık su tünelini inceledi - Son Dakika

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