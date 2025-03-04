Muhtarlar, Başkan Şehirli'yi Ziyaret Edip Başarılarını Kutladı - Son Dakika
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Yerel

Muhtarlar, Başkan Şehirli'yi Ziyaret Edip Başarılarını Kutladı

Muhtarlar, Başkan Şehirli\'yi Ziyaret Edip Başarılarını Kutladı

Altıeylül İlçe Mahalle Muhtarları, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli’nin elde ettiği uluslararası başarıyı kutlamak amacıyla bir araya geldi. Başkan Şehirli, muhtarlara gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı teşekkür ederek, ilçenin kalkınması için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

04.03.2025 12:30  Güncelleme: 12:32
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Altıeylül İlçe Mahalle Muhtarları, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli'yi makamında ziyaret ederek kendisini tebrik ettiler.

Altıeylül İlçe Mahalle Muhtarları, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli'nin başarılarını kutlamak için bir araya geldi. Muhtarlar, geçtiğimiz günlerde Avrupa'nın önde gelen yerel yönetimlerinden biri olarak kabul edilen Altıeylül Belediyesi'nin, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Yıllık Koordinasyon Toplantısı'nda elde ettiği başarıyı vurguladılar. Başkan Hakan Şehirli'nin, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen etkinlikte aldığı ödülün ardından, muhtarlar başkanlarını ziyaret ederek kendilerini kutladıklarını belirttiler. Muhtarlar, "Başkanımızın bu ödülü alması, Altıeylül'ün yerel yönetim alanında ne kadar ileriye gittiğini gösteriyor. Bizler de kendisini tebrik ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz" dediler.

94 mahallemiz ile kocaman bir aileyiz

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, muhtarları makamında ağırlayarak, ilçede yürütülen hizmetler ve projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ziyaret için muhtarlara teşekkür eden Başkan Şehirli, şu ifadeleri kullandı: "Bugün burada, ziyaretleri ile beni onurlandıran ve gururlandıran tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Göreve geldiğim günden itibaren her mahallemizi ayrı ayrı ziyaret ederek, halkımıza en iyi hizmeti götürmeye çalışıyoruz. 94 mahallemiz ile büyük bir aile olduk. Her bir mahallemize eşit hizmet sunmak için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte, muhtarlarımızla birlikte işbirliği içinde çalışarak, sorunları çözme ve halkımıza daha iyi hizmet sunma yolunda önemli adımlar atıyoruz."

Başkan Şehirli, ilçedeki tüm mahallelerin kalkınması için her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Hedefimiz, Altıeylül'ü her alanda daha da ileriye taşımak. Mahallelerimizin sorunlarını birlikte tespit ediyor ve birlikte çözüme kavuşturuyoruz. Bundan sonra da her zaman yanınızda olacağım" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muhtarlar, Başkan Şehirli'yi Ziyaret Edip Başarılarını Kutladı - Son Dakika

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