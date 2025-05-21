Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Salihli\'de Temaslarda Bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde çeşitli temaslarda bulunan Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal, "Bizler seçilmişiler olarak bürokratlarla et ve tırnak gibiyiz. Biz hem devletimizi hem de milletimizi temsil ediyoruz." dedi.

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal, Salihli Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çelik ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Salihli'de çeşitli temaslarda bulundu. Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan ve dernek binasını da ziyaret eden Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal, Salihli Muhtarlar Derneği'nin ilçenin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.

Tüm şubelerin Salihli'deki dernek gibi aktif ve olması gerektiğini kaydeden Özünal, "Türkiye genelinde 300'e yakın şubemiz ve 38 binden fazla üyemiz bulunuyor. Camiamız, ülkesini, milletini, bayrağını seven hizmet için koşan bir camiadır. Seçilmişliğin gücü hiçbir zaman kaybedilmemeli. Biz çok güçlü bir hizmet camiayız. Ufkumuzu ne kadar genişletip, günün şartlarına göre düşünüp üretirsek ülkemize milletimize daha da çok hizmet etmiş olacağız. Bu toplumun gücünün çok büyük olduğuna inanıyorum. Bizler seçilmişler olarak bürokratlarla et ve tırnak gibiyiz. Biz hem devletimizi hem de milletimizi temsil ediyoruz."

Özünal gerçekleştirdiği ziyaretlerde Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan ile belediye başkanına teşekkür belgesi takdim etti. - MANİSA