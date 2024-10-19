Muhtarlar Günü'nde Vali'den Anlamlı Mesaj - Son Dakika
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Yerel

Muhtarlar Günü'nde Vali'den Anlamlı Mesaj

Muhtarlar Günü\'nde Vali\'den Anlamlı Mesaj

Çorum Valisi Çalgan, muhtarların devletle milletin birleşiminde önemli rol oynadığını vurguladı.

19.10.2024 16:31
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Çorum Valisi Ali Çalgan, "Muhtarlarımız, devletle milletin bütünleşmesinin temel harcını oluşturmaktadır" dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği, Çorum Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Çorum Muhtarlar Derneği Başkanları ve beraberlerindeki heyet, Vali Ali Çalgan'ı ziyaret etti. Ziyarette Vali Çalgan, muhtarların gününü kutlayarak istek ve taleplerini dinledi.

Temelleri 1829 yılında atılmış olan muhtarlık müessesesinin ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneği, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından biri olduğunu dile getiren Vali Çalgan, "Milletimizin tercihine, teveccühüne, itimadına mazhar olarak göreve başlayan muhtarlarımız; devletimizin vatandaşlarla en sıcak temas noktası, devletimizin gören ve gözeten gözü, güler yüzü ve şefkat elidir. Muhtarlarımız; köylerimizde ve mahallelerimizde vatandaşlarımızın dertlerine, tasalarına, sevinçlerine ve mutluluklarına ortak olmakta, beklentilerini ve ihtiyaçlarını devletimize iletme noktasında etkin rol üstlenerek, devletle milletin bütünleşmesinin temel harcını oluşturmaktadır" diye konuştu.

Vali Dağlı, hayatın her alanında vatandaşların birinci derecede muhatabı, devletin sıcaklığının ilk hissedildiği kapı olan muhtarların, idari görevlerinin yanında her zaman halkla iç içe bulunarak toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin de simgesi olduğunu sözlerine ekledi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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