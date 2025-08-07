Muhtarlar Sorunları Paylaştı

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, köy ve mahalle muhtarlarının katılımıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıya Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlık ederken, ilgili kurum müdürleri ve yetkililer de hazır bulundu. Toplantıda, muhtarlar mahalle ve köylerde karşılaştıkları sorunları, vatandaşların taleplerini ve ihtiyaçlarını dile getirdi. Kurum yetkilileri, iletilen konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak çözüm önerilerini paylaştı. Vali Faik Oktay Sözer, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gördüğünü vurgulayarak, "Muhtarlarımız, mahalle ve köylerde devletin vatandaşa uzanan eli konumundadır. Hizmetlerin en etkin şekilde ulaştırılması için karşılıklı iş birliği ve koordinasyon büyük önem taşıyor" dedi. - BİLECİK