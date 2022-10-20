Muhtarlardan Başkan Zelyurt'a ziyaret

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Doğanşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Hatun ve ilçe muhtarları, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt'u makamında ziyaret ettiler.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt yaptığı açıklamada, " 19 Ekim Muhtarlar Gününüzü kutluyorum. Sizler yerelde yerel yönetimin unsurlarısınız. Bulunduğunuz mahallelerde fedakarlıkla ile çalışıyorsunuz vatandaşlarımızın sorunlarını ve dertlerini dinleyerek ilgili birimlere ve bizlere aktarıyorsunuz. Gerçekten zor şartlarda çalıştığınız günler ve zamanlar oluyor. Bu konuda biz sizleri desteklemeye ve sorunlarınızı çözmeye çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde bugüne kadar çalıştık, İnşaAllah bundan sonrada aynı şekilde devam edeceğiz. Doğanşehir Belediyesi olarak tabi ki her şeyi dört dörtlük yaptık mı derseniz hiç bir şey dört dörtlük olmaz. Çünkü hizmetin sınırı yok, kalitenin sınırı yok bu yüzden yapmaya çalışmaya devam edeceğiz. Bir çok mahallemizde çalışmalar yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz sırayla da program dahilinde geliyoruz. Herkes bir anda olsun istiyor ama biliyorsunuz elinizdeki insan gücü Makine gücü bir şekilde bu çalışmaları planlayarak yapmak programa yaymak zorundayız. Bu sene çok ciddi çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Kilitli taş ekibimizi genişlettik, köprü yaptık, taziye evini ihaleye çıkardık. Taziye evleri, camiler ve cem evlerine destek veriyoruz. Bazı mahallelerimizin eksiklerini yaparak devam edeceğiz. Malatya Büyükşehir Belediyemiz ile ilçemizde çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. 1. Kat ve 2. Kat Asfalt çalışmalarını ciddi şekilde yaptık, yama çalışmalarımız devam ediyor. Alt yapı çalışmalarımız bir çok mahallemizde devam ediyor. Büyükşehir Belediyemiz ile uyum içinde çalışıyoruz sizler ile de uyum içinde çalışıyoruz Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" dedi.

Doğanşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Hatun ise yaptığı açıklamada, "Çok kıymetli Belediye Başkanımız, Muhtarlar Günü vesilesi ile bu nazik davetinize kendim ve tüm muhtar arkadaşlar adına teşekkür ediyorum. Yerelde yapılan hizmet ve çalışmaların daha kaliteli olabilmesi ve eşitlik sağlanması var ise eksiklerin giderilmesi hususunda daha verimli olacağına inanıyorum. Bu da zaman zaman bir araya gelip, dilek ve temennilerimizi görüşmesi ile olur. Başta siz Başkanıma ve tüm belediye Personeline teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından Zelyurt muhtarlara Doğanşehir Belediyesi Park Restaurant'da kahvaltı verdi. - MALATYA