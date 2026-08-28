Muhtarlardan Kan Bağışı Desteği

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde görev yapan mahalle ve köy muhtarları, Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Devrekli Muhtarlar Derneği Başkanı Fatih Çarıkçı öncülüğünde bir araya gelen dernek üyeleri, Cumhuriyet Alanı'nda Kızılay tarafından kurulan kan bağışı aracını ziyaret etti.

Kan bağışında bulunmak için gerekli formları dolduran muhtarlar, sağlık kontrollerinin ardından kan verdi. Muhtarların kampanyaya katılımı vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

"Kan her zaman ihtiyaç duyulan bir mesele"

Kan bağışının toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirten Devrekli Muhtarlar Derneği Başkanı Fatih Çarıkçı, "Bugün ilçemize bağlı mahalle ve köy muhtarlarımızla bir araya gelerek kan bağışında bulunduk. Kan her zaman ihtiyaç duyulan bir meseledir. Biz de arkadaşlarımızla bir araya gelerek bir nebze olsun destek vermek istedik." dedi.

Muhtarlar, vatandaşları da düzenli olarak kan bağışında bulunmaya davet etti.