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Muhtarlardan karla mücadele ekiplerine teşekkür - Son Dakika

Muhtarlardan karla mücadele ekiplerine teşekkür

29.01.2022 17:32
Muhtarlardan karla mücadele ekiplerine teşekkür

Bilecik'in Gölpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Selami Uğural, ilçede etkili olan karla mücadele eden ekiplere teşekkür etti.

Bilecik'in Gölpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Selami Uğural, ilçede etkili olan karla mücadele eden ekiplere teşekkür etti.

Türkiye'yi etkisine altına alan kar yağışının ilçelerinde 10 gündür etkisinin gösterdiği belirten Uğural, "Yoğun kar yağışı nedeni ile bazı yolları kapadı. Ekiplerin çok hızlı bir şekilde müdahalesi ve kurumlar arası güçlü koordinasyon neticesinde hiçbir olumsuz durum yaşanmadan yollar açıldı. İlçede 4 ekip karla mücadele için 7/24 devam görev başında ve şu anda kapalı köy yolu da bulunmamaktadır. Böyle ağır kış şartlarında vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri alan başta Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya'ya, Gölpazarı İlçe Kaymakamımız Efecan Şahin'e, İl Özel İdaremize, Gölpazarı Belediyemize, karayolları ekiplerimize, Köylere Hizmet Götürme Birliği personelimize ve ilçede yaşanan ağır kış şartlarında kar, fırtına, tipi, ayaz demeden emniyet ve asayişi sağlayan tüm jandarma ve emniyet personelimize muhtarımız adına teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

Muhtarlardan karla mücadele ekiplerine teşekkür

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Gölpazarı, Hisarcık, Bilecik, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muhtarlardan karla mücadele ekiplerine teşekkür - Son Dakika


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