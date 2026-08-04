Muhtarlardan Kaymakam Şahin\'e Ziyaret

Eskişehir'de mahalle muhtarları, Odunpazarı Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Odunpazarı Kaymakamı olarak atanan Ahmet Hikmet Şahin, görevine başladı. Türkiye Muhtarlar Derneği Odunpazarı Şubesi üyesi muhtarları, Kaymakam Şahin'i makamında ziyaret etti. Muhtarlar, yeni görevinde başarılar diledikleri Kaymakam Şahin ile toplu hatıra fotoğrafı çekindi.