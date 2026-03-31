Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muksiye Marin Türker Son Yolculuğuna Uğurlandı

31.03.2026 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre'de vefat eden Süryani öncü Muksiye Marin Türker, Midyat'taki manastırda toprağa verildi.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - İsviçre'de yaşamını yitiren Süryani toplumunun önemli isimlerinden Muksiye Marin Türker, Midyat'taki tarihi Mor Hobil Mor Abrohom Manastırı'nda düzenlenen törenle toprağa verildi.

Süryani Dernekler Federasyonu (SÜDEF) Başkanı Evgil Türker'in annesi ve Midyat Süryani Kiliseler Başkanı Yusuf Türker'in yengesi olan Muksiye Marin Türker'in (Maksi Elyas) cenazesi vefatının ardından vasiyeti üzerine İsviçre'den doğup büyüdüğü Mardin'e getirildi.

Muksiye Marin Türker için Midyat'ta bulunan tarihi Mor Hobil Mor Abrohom Manastırı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Süryani toplumunun ruhani liderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Türker ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dualar ve ilahiler eşliğinde gerçekleştirilen dini törenin ardından Türker'in naaşı, manastır bünyesindeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Törenin ardından Evgil Türker ve Yusuf Türker, manastır bahçesinde taziyeleri kabul etti. Süryani toplumu içerisinde derin bir üzüntüye neden olan vefat haberi sonrası, yerel yöneticiler ve bölge halkı Türker ailesine başsağlığı mesajlarını iletti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, İsviçre, Midyat, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 17:21:46. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.