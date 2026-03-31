Muksiye Marin Türker Son Yolculuğuna Uğurlandı

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - İsviçre'de yaşamını yitiren Süryani toplumunun önemli isimlerinden Muksiye Marin Türker, Midyat'taki tarihi Mor Hobil Mor Abrohom Manastırı'nda düzenlenen törenle toprağa verildi.

Süryani Dernekler Federasyonu (SÜDEF) Başkanı Evgil Türker'in annesi ve Midyat Süryani Kiliseler Başkanı Yusuf Türker'in yengesi olan Muksiye Marin Türker'in (Maksi Elyas) cenazesi vefatının ardından vasiyeti üzerine İsviçre'den doğup büyüdüğü Mardin'e getirildi.

Muksiye Marin Türker için Midyat'ta bulunan tarihi Mor Hobil Mor Abrohom Manastırı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Süryani toplumunun ruhani liderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Türker ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dualar ve ilahiler eşliğinde gerçekleştirilen dini törenin ardından Türker'in naaşı, manastır bünyesindeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Törenin ardından Evgil Türker ve Yusuf Türker, manastır bahçesinde taziyeleri kabul etti. Süryani toplumu içerisinde derin bir üzüntüye neden olan vefat haberi sonrası, yerel yöneticiler ve bölge halkı Türker ailesine başsağlığı mesajlarını iletti.