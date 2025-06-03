Mülki İdare Amirlerine Veda Yemeği

Kütahya Valisi Musa Işın, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile başka illere atanan mülki idare amirleri onuruna veda yemeği düzenledi.

Düzenlenen programa Vali Yardımcısı Fikret Zaman, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan ve Emet Kaymakamı Furkan Seyman katıldı. Programda konuşan Vali Musa Işın, Kütahya'da görev yaptıkları süre boyunca gösterdikleri özverili çalışmalar ve hizmetlerinden dolayı tüm mülki idare amirlerine teşekkür ederek yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Vali Işın, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"İlimizde görev yaptığınız süre boyunca sergilediğiniz özverili çalışmalar ve katkılarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni görevlerinizin sizler ve aileleriniz için hayırlı olmasını temenni ediyor, üstün başarılar diliyorum."

Program, Vali Musa Işın tarafından Vali Yardımcısı ve Kaymakamlara başarı belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA