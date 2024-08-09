Mülkiyeti Kamuya Geçirilen 27 Yivsiz Av Tüfeği İhaleyle Satılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mülkiyeti Kamuya Geçirilen 27 Yivsiz Av Tüfeği İhaleyle Satılacak

Mülkiyeti Kamuya Geçirilen 27 Yivsiz Av Tüfeği İhaleyle Satılacak

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenecek ihale ile mülkiyeti kamuya geçirilen 27 adet yivsiz av tüfeği satışa sunulacak.

09.08.2024 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mülkiyeti kamuya geçirilen 27 adet yivsiz av tüfeği; Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenecek ihale ile satışa sunulacak.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında el konularak mülkiyeti kamuya geçirilen 27 adet yivsiz av tüfeği, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51. maddesi gereği pazarlık usulü ile 22.08.2024 tarihinde satışa sunulacaktır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, kayseri, Kamu, Çevre, Güvenlik, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mülkiyeti Kamuya Geçirilen 27 Yivsiz Av Tüfeği İhaleyle Satılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Beyin kanaması geçiren Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybetti Beyin kanaması geçiren Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybetti
12:34 “Altın üretimi durdu“ iddialarına Darphane’den yanıt "Altın üretimi durdu" iddialarına Darphane'den yanıt
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
09:38 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı
07:53 Ankara’da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Ankara'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
18:47 PFDK, Süper Kupa maçındaki olaylar nedeniyle Beşiktaş ve Galatasaray’a ceza verdi PFDK, Süper Kupa maçındaki olaylar nedeniyle Beşiktaş ve Galatasaray'a ceza verdi
18:17 Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu
17:51 Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu
17:45 Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı O anlar kamerada Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı! O anlar kamerada
17:38 Böyle ders olmaz olsun Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi Böyle ders olmaz olsun! Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi
17:28 Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici
17:04 Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 13:54:21. #1.12#
SON DAKİKA: Mülkiyeti Kamuya Geçirilen 27 Yivsiz Av Tüfeği İhaleyle Satılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement