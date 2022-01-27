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Mültecilere sıcak yemek yardımı - Son Dakika

Mültecilere sıcak yemek yardımı

27.01.2022 10:33
Mültecilere sıcak yemek yardımı

Sivas Müftülüğü Göç ve Manevi Destek Koordinatörlüğü, hayır sahiplerinin destekleriyle alınan sıcak yemekleri günlük 30 mülteci aileye ulaştırıyor.

Sivas Müftülüğü Göç ve Manevi Destek Koordinatörlüğü, hayır sahiplerinin destekleriyle alınan sıcak yemekleri günlük 30 mülteci aileye ulaştırıyor.

4 Eylül Şerefiye Cami Derneği'nde dağıtılan sıcak yemekleri ailelere ulaştıran Göç ve Manevi Destek Koordinatörü İmam Hatip Fikret Fırat, hayırseverlerin katkılarıyla temin etmiş olduğu sıcak yemekleri her gün öğle saatinde ihtiyaç sahibi mülteci ailelere ulaştırdığını söyledi.

Yaklaşık 150 kişiye yemek ulaştırdıklarını aktaran Fırat, hayırseverlere teşekkür etti. - SİVAS

Mültecilere sıcak yemek yardımı
Mültecilere sıcak yemek yardımı
Mültecilere sıcak yemek yardımı

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Sivas Müftülüğü, Mülteci, Fırat, GÖÇ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mültecilere sıcak yemek yardımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mültecilere sıcak yemek yardımı - Son Dakika
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