Yerel

Mumcular'da temizlik seferberliği

MUĞLA - Bodrum Belediyesi ekipleri, temizlik seferberliği kapsamında Mumcular Mahallesi genelinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin talimatı ile başlatılan temizlik seferberliği, farklı müdürlüklerden 70 personel ve 12 araç ile Mumcular Mahallesi'nde devam etti. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmaya Destek Hizmetleri, Zabıta, Kültür ve Sosyal İşler, Fen İşleri, Veteriner İşleri, Tarımsal Hizmetler, Plan ve Proje müdürlüklerinde görevli personeller, Gölbaşı Mahalle Muhtarı Toprak Bakar ve Karaova Mahalle Muhtarı Muhammet Karademir katıldı. Temizlik çalışmasında cadde ve sokaklarda ot temizliği, atık temizliği, yıkama, süpürme, yola taşan ağaç ve çalılarda budama gerçekleştirilirken Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de sorumluluk alanlarında temizlik çalışması yaptı. Seferberlik süresince toplanan 3 bin 485 kilogram atık, Bodrum Belediyesi Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Temizlik seferberliği, belirlenen plan doğrultusunda farklı mahallelerde devam edecek.