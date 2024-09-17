MÜMDER Olağanüstü Genel Kurulu Yapıldı

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Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği'nin (MÜMDER) Olağanüstü Genel Kurulu, İstanbul Cağaloğlu'ndaki Hüsamettin Yivlilik Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda geniş katılımla gerçekleştirildi.

Divan başkanlığına Veysel Ekmen, divan üyeliğine Şahin Avşar ve katip üyeliğe Av. Hüseyin Şahin'in seçilmesiyle başlayan toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmasıyla devam etti. Mevcut başkan Engin Genç tarafından yapılan açılış konuşmasında, MÜMDER'in geçmiş faaliyetlerine değinildi. Toplantıda yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporları oy birliğiyle ibra edildi. Ayrıca, tüzük maddeleri üzerinde yapılan değişiklikler de kabul edildi.

2024-2026 dönemi yeni yönetim kurulu seçimi, toplantının en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Yapılan oylama sonucunda Mehmet Genç, yeni başkan olarak seçilirken, yönetim kurulu üyeleri de oy birliğiyle göreve getirildi. Mehmet Genç, yaptığı teşekkür konuşmasında MÜMDER'in temellerinin 1980'li yıllarda atıldığını ve 1994 yılında resmen kurulduğunu hatırlatarak, derneğin bugüne kadar yürüttüğü başarılı çalışmaları daha ileri taşımak için büyük bir çaba içinde olacaklarını vurguladı. Yeni dönemde Marmara Üniversitesi yönetimi, öğrenciler ve mezunlarla daha fazla etkileşim içinde olacaklarını belirten Genç, özellikle eğitim, sosyal ve kültürel programlar ile burs projelerine ağırlık vereceklerinin altını çizdi.

Toplantının ardından, dilek ve temenniler bölümünde katılımcılar yeni yönetime başarı dileklerini ilettiler. Eski yönetim kurulu üyelerine plaket takdim edilmesinin ardından MÜMDER üyeleri toplu bir aile fotoğrafı çekimiyle olağanüstü genel kurulu sonlandırdı. Toplantıya katılan üyeler, birlik ve dayanışma mesajları vererek, yeni yönetime her türlü desteği sağlayacaklarını belirttiler.

Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: "(Asil): Mehmet Genç (Başkan), Şahin Avşar, Adem Doğan, Ufukhan Özer, Abdullah Altunkes, Yusuf Gürlek, Dr. Eymen Namazcı, Erhan Çavga, Salih Güzel, Av. Ahmet Özcan, Veysi Akay, Esra Uzun, Ezgi Kayacan Tok, Av. Said Ceylan, Yusuf Ziya Çataklı, Hacı Altun, Av. Mehmet Eren, Prof. Dr. Ümit Terzi, Hasan Hilmi Hakyemez, Av. Saffet Öz, Ferhat Öztürk, Hüseyin Seyda Ertuğrul, Av. Hasan Hamdullah Kadıoğlu, Sedat Kurt, Mehmet Tunç.

Yedek Yönetim Kurulu: Süleyman Faruk Göncüoğlu, Nazım Taşkın, Mehmet Mete, Ümit Doğan, Av. Hüseyin Şahin, Fatih Türkmen, Av. Emir Avcı, Hamdi Kocakaya, Muhammed Avcı, Ömer Faruk Güldeş, Mahmut Akay, Erhan Kaya, Recep Bolat, Sebahattin Kırtay, Doğancan Gür.

Denetim Kurulu (Asil): Dr. Emrullah Şanlan, Prof. Dr. Kemalettin Kuzucu, Fatih Güldal

Denetim Kurulu (Yedek): Yavuz Kul, Erhan Sonkur, Ömer Faruk Şafak." - İSTANBUL