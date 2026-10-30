Münir Borazan'ın annesi Seniye Borazan bugün Elagöz Köyü Camii'nde toprağa veriliyor - Son Dakika
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Münir Borazan'ın annesi Seniye Borazan bugün Elagöz Köyü Camii'nde toprağa veriliyor

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Münir Borazan\'ın annesi Seniye Borazan bugün Elagöz Köyü Camii\'nde toprağa veriliyor
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Kayseri Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Münir Borazan'ın annesi Seniye Borazan, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Elagöz Köyü Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kayseri Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Münir Borazan'ın annesi Seniye Borazan hayatını kaybetti.

Kayseri Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Münir Borazan'ın annesi Seniye Borazan, yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarıyla nedeniyle hayatını kaybetti. Merhume Borazan'ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Elagöz Köyü Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Münir Borazan'ın annesi Seniye Borazan bugün Elagöz Köyü Camii'nde toprağa veriliyor - Son Dakika
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