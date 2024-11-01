Munzur Dağlarının karlı zirvesinde şamualar görüntülendi
ERZİNCAN - Erzincan ile Tunceli arasında yer alan 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonunda artış yaşanırken çengel boynuzlu dağ keçileri (şamua) drone ile böyle görüntülendi.
Kış günlerine yaklaşırken geçtiğimiz günlerde yağan karla yüksek kesimleri kardan beyaza bürünen ve muhteşem bir doğa manzarası sunan Munzur Dağlarında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan birçok yabani hayvan objektiflere yansımaya başladı. 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağlarının karlı zirvesinde ve zaman zaman da bin rakımlı aşağı kısımlara inen çengel boynuzlu (şamua) görüntülendi.
Son Dakika › Yerel › Munzur Dağları'nda Şamualar Görüntülendi - Son Dakika
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