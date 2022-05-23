Munzur Dağları'nda yaban keçileri böyle görüntülendi - Son Dakika
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Munzur Dağları'nda yaban keçileri böyle görüntülendi

23.05.2022 09:43

Munzur Dağları'nda yaban keçileri böyle görüntülendiERZİNCAN Erzincan'da avlanması yasak ve koruma altında olan yaban keçileri, Munzur Dağları'ndaki yaylalarda beslenirken görüntülendi.

Munzur Dağları'nda yaban keçileri böyle görüntülendi

ERZİNCAN Erzincan'da avlanması yasak ve koruma altında olan yaban keçileri, Munzur Dağları'ndaki yaylalarda beslenirken görüntülendi.

Erzincan ile Pülümür ve Ovacık ilçeleri arasında yer alan Munzur Dağları, doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatıyla da dikkati çekiyor. Kurt, boz ayı, tilki, domuz ve vaşak gibi canlı türlerinin yaşadığı Munzur Dağlarında nesli koruma altında ve avlanması yasak olan yaban keçileri de doğaya ayrı bir renk katıyor. Dağ keçileri, Munzur Dağları eteğinde otlaklarda beslenirken objektife yansıdı.

Bir süre yayladaki çeşitli otlarla karınlarını doyuran ve su ihtiyacını giden keçiler, izlendiklerini fark edince sarp dağlara tırmanıp gözden kayboldu.

Munzur Dağları'nda yaban keçileri böyle görüntülendi
Munzur Dağları'nda yaban keçileri böyle görüntülendi
Munzur Dağları'nda yaban keçileri böyle görüntülendi
Munzur Dağları'nda yaban keçileri böyle görüntülendi

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Kaynak: İHA

Erzincan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Munzur Dağları'nda yaban keçileri böyle görüntülendi - Son Dakika


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