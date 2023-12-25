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Muradiye beyaza büründü

Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle 26 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığı ilçede, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreyi geçti. Okullar tatil edilirken çocuklar karın tadını kartopu oynayarak çıkardı. Muradiye Belediyesi ekipleri ise yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

25.12.2023 - 16:51,
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- Muradiye beyaza büründü

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.

Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. 26 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığı ilçede kar kalınlığı ise yüksek kesimlerde 30 santimetreyi geçti. Taşıma kapsamındaki okulların tatil edildiği ilçede, çocuklar ise karın tadını kartopu oynayarak çıkardı.

Muradiye Belediyesi ekipleri ise ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

(MSK-MSA-Y)

Muradiye beyaza büründü
Kaynak: İHA
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