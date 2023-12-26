Muradiye'de yol açma çalışmaları devam ediyor

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları devam ediyor.

Muradiye'nin kırsal mahallelerinde yağan kardan dolayı birçok mahallenin yolu kapanmıştı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 40-50 santimetreyi geçtiği ilçede; kapalı bulunan Adaklı grup yolu, Dağören Mahallesi, Akbulak grup yolu, Kelle Mahallesi yollarının yeniden açılması için Van Büyükşehir Belediyesi ve Muradiye Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.