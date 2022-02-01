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Muradiye'de yol ve kaldırımlar yenileniyor - Son Dakika

Muradiye'de yol ve kaldırımlar yenileniyor

01.02.2022 16:01
Muradiye'de yol ve kaldırımlar yenileniyor

Yunusemre Belediyesi, Muradiye Mahallesi'nde kilitli parke taşı döşeme, kaldırım ve yol düzenleme çalışması yapıyor.

Yunusemre Belediyesi, Muradiye Mahallesi'nde kilitli parke taşı döşeme, kaldırım ve yol düzenleme çalışması yapıyor.

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede ihtiyaç duyulan sokaklarda kilit parke döşeme çalışması gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde kilit parke taşı döşeme çalışması ve kaldırım düzenleme çalışmalarına başladı. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Tüm ekiplerimiz sahada yoğun bir çalışma içerisinde. Yunusemre Belediyesi olarak şu anda Muradiye Mahallemizde belirlenen yerlerde kilitli parke taşı döşeme çalışması gerçekleştiriyoruz. Kilit parke taşı döşeme çalışmasının yanında ayrıca bozulan yollarımızı ve kaldırımlarımızı da düzenliyoruz. Belirli bir program dahilinde ihtiyaç duyulan mahallelerimizde çalışmalarımız devam edecek" dedi. - MANİSA

Muradiye'de yol ve kaldırımlar yenileniyor

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Fen İşleri Müdürlüğü, Yunusemre Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muradiye'de yol ve kaldırımlar yenileniyor - Son Dakika


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