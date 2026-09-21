Murat Can'ın 1994 model Tofaş Doğan'ı Bursa'daki fuarda 68 bin km'de yoğun ilgi gördü. - Son Dakika
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Murat Can'ın 1994 model Tofaş Doğan'ı Bursa'daki fuarda 68 bin km'de yoğun ilgi gördü.

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Murat Can\'ın 1994 model Tofaş Doğan\'ı Bursa\'daki fuarda 68 bin km\'de yoğun ilgi gördü.
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Bursa'daki otomobil fuarında Murat Can'a ait 1994 model Tofaş Doğan, 68 bin kilometrede olması ve bakımlı görünümüyle ziyaretçilerin beğenisini topladı. Can, 2 yıldır sahibi olduğu aracı günlük hayatta kullanmadığını, yalnızca fuarlarda sergilediğini belirtti.

Bursa'da düzenlenen otomobil fuarında sergilenen 1994 model Tofaş Doğan marka otomobil, düşük kilometresi ve korunmuş görüntüsüyle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Murat Can'a ait 32 yıllık otomobil, 68 bin kilometrede olmasıyla dikkat çekerken, fuarın gözbebeği araçlarından biri haline geldi.

Bursa'da otomobil tutkunlarını bir araya getiren fuarda, farklı marka ve modellerden çok sayıda araç ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Klasik otomobillerden modifiye araçlara kadar birçok otomobilin yer aldığı fuarda, geçmişten günümüze uzanan modeller de büyük ilgi gördü. Bu araçlardan biri de 1994 model Tofaş Doğan oldu.

1994 yılından bu yana tek değişen kilometre oldu

Murat Can'a ait olan Tofaş Doğan'ın 1994 model olduğu ve bugüne kadar yalnızca 68 bin kilometre yol yaptığı öğrenildi. Aracın üçüncü sahibi olan Can, otomobilini uzun yıllardır özenle muhafaza ederken, aracın fuarda sergilenmesiyle birlikte ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yaşına rağmen düşük kilometrede olmasıyla dikkat çeken Doğan, fuar alanına gelen vatandaşların ilgisini çekti. Aracın başında toplanan otomobil meraklıları, kaporta ve iç bölümünü yakından incelerken, cep telefonlarıyla da fotoğraf çekti.

Ziyaretçiler geçmişe yolculuk yaptı

Bir dönemin yollarında sıkça görülen Tofaş Doğan, fuarda özellikle orta yaş ve üzerindeki ziyaretçiler için nostaljik anlar yaşattı. Otomobili gören bazı ziyaretçiler, geçmiş yıllarda kullandıkları araçları hatırlarken, genç otomobil meraklıları da dönemin araçlarını yakından görme fırsatı buldu. Fuar alanında sergilenen Doğan'ın, yaşı ve kilometresi kadar korunmuş görüntüsü de dikkat çekti. Otomobilin başına gelen ziyaretçiler, aracın orijinal yapısı hakkında sohbet ederek uzun süre incelemelerde bulundu. Otomobil tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği 1994 model Tofaş Doğan, fuar boyunca ziyaretçilerin en çok fotoğrafını çektiği araçlardan biri oldu. 68 bin kilometredeki otomobil, hem Tofaş tutkunlarının hem de klasik araç meraklılarının ilgisini çekti.

Aracın üçüncü sahibi olduğunu belirten Murat Can, "2 yıldır araç bende. 1994 model. Orijinal 68 binde, ben aldığımda 62 bindeydi. Aracı normal hayatta kullanmıyorum, sadece fuardan fuara çıkarıyorum. Bu aracın yaklaşık 11 yıl kasko geçmişi var. Muhtemelen ilk sahibi Almancıydı. Eski fotoğrafları bende var, Gaziantep'e getiriliyor. Arabanın üzerine branda çekiliyor ve haftada 1 kez pazar gününden pazar gününe çıkarılıyormuş. Aracım Türkiye'de nadir araçlardan biridir" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Murat CanTofaşBursaYaşamYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Murat Can'ın 1994 model Tofaş Doğan'ı Bursa'daki fuarda 68 bin km'de yoğun ilgi gördü. - Son Dakika
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