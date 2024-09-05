Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Teşkilat Başkan Yardımcısı Murat Dağdeviren, Eskişehir Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak'ı ziyaret etti.
EMŞAV Teşkilat Başkan Yardımcısı Murat Dağdeviren, Eskişehir Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretin ardından Murat Dağdeviren tarafından Eskişehir Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak'a hediye takdiminde bulunuldu. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › EMŞAV Başkan Yardımcısı Murat Dağdeviren'den Eskişehir Adalet Komisyonu'na Ziyaret - Son Dakika
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