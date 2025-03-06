Murat Demir, Eğitimde Kalite Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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Yerel

Murat Demir, Eğitimde Kalite Vurgusu Yaptı

Murat Demir, Eğitimde Kalite Vurgusu Yaptı

Balıkesir Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, öğrencilerin gelişimi için projelerin sürdüğünü belirtti.

06.03.2025 16:01
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Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir basın ziyaretleri kapsamında İhlas Haber Ajansı (İHA) Balıkesir bürosunu ziyaretinde görevde olduğu süre içinde öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkı sunmak istediklerini ifade etti.

Mardin Milli Eğitim Müdürü iken Balıkesir Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Murat Demir basın ziyaretleri kapsamında İHA Balıkesir bürosunu ziyaret ederek, Balıkesir'de yapılan hizmetleri anlattı. Müdür Demir yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. "Çocuklarımızın eğitimine çok önem veriyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlerimi ve okul müdürleri ile öğretmenlerimizi eğitimlere önem vermeleri için uyarıyoruz. Öğretmenleri Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde eğitim-öğretim kalitesini daha da ileriye taşıması için çalışıyoruz.. Öğrencilerin en iyi şekilde yetişmesi için özveriyle çalışmalarını istiyoruz. Eğitimin her kademesinde fırsat eşitliğini sağlamak, akademik başarıyı artırmak ve öğrencilerimize en iyi öğrenme ortamlarını sunmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı. İl genelinde yürütülen projeler ve eğitim yatırımlarıyla öğrencilerimizin hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacımız" dedi.

Balıkesir Milli Eğitim olarak okul yenileme ve güçlendirme çalışmaları devam ettiğini belirten Müdür Demir, son 5 yılda 94 okulu yıkarak, yeniden eğitime açıldığını; 74 okula güçlendirme yapıldığını ve 28 okulunda inşasının devam ettiğini, bunun yanı sıra da 4 okulun daha eğitim için programa alındığını açıkladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Murat Demir, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Murat Demir, Eğitimde Kalite Vurgusu Yaptı - Son Dakika

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