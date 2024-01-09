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Murat Kurum, bıçaklı saldırıya uğrayan hafızlık öğrencisini ziyaret etti - Son Dakika
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Murat Kurum, bıçaklı saldırıya uğrayan hafızlık öğrencisini ziyaret etti

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Fatih Camii'nde uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan hafızlık öğrencisi Bilal Erdem'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Murat Kurum, bıçaklı saldırıya uğrayan hafızlık öğrencisini ziyaret etti
09.01.2024 - 15:53,
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Fatih Camii'nde uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan hafızlık öğrencisi Bilal Erdem'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, dün akşam saatlerinde Fatih Camii'nde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan hafızlık öğrencisi Bilal Erdem'i tedavi gördüğü İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Kurum'a, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti. Erdem'e geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Doktoru ise Erdem'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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