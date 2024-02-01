Murat Kurum: İBB çalışanlarının haklarını koruyacağız

Yerel

İBB çalışanlarına yönelik açıklama yapan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, "İBB çalışanlarımızın hakkını biz koruyacağız. Çalışanlarımızın yıllardır ciddiyetsizlikle ele alınan özlük haklarını koruyacak ve promosyon konusunda yaşanan hak gaspını gidereceğiz. Çalışanlarımız rahat olsun. 1 Nisan itibarıyla, şeffaf ve hakkaniyetli bir şekilde süreci biz yönetecek ve tamamlayacağız. Herkes hakkını alacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından İBB çalışanlarına yönelik paylaşımda bulundu.

Kurum, "1 Nisan itibarıyla İstanbulluların refah içinde yaşaması için çalışacaklarını belirten Kurum, "İBB çalışanlarımızın hakkını biz koruyacağız. Çalışanlarımızın yıllardır ciddiyetsizlikle ele alınan özlük haklarını koruyacak ve promosyon konusunda yaşanan hak gaspını gidereceğiz. Çalışanlarımız rahat olsun. 1 Nisan itibarıyla, şeffaf ve hakkaniyetli bir şekilde süreci biz yönetecek ve tamamlayacağız. Herkes hakkını alacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL