Murat Nehri'nden faydalanan öğretmen, boş araziyi mısır tarlasına çevirdi - Son Dakika
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Murat Nehri'nden faydalanan öğretmen, boş araziyi mısır tarlasına çevirdi

15.08.2022 10:38
Murat Nehri'nden faydalanan öğretmen, boş araziyi mısır tarlasına çevirdi

Murat Nehri'nden faydalanan öğretmen, boş araziyi mısır tarlasına çevirdi Ağrı'da Murat Nehri'nin suyunu tarlasına çeken öğretmen kullanılmayan alana silajlık mısır ekti.

Murat Nehri'nden faydalanan öğretmen, boş araziyi mısır tarlasına çevirdi

AĞRI - Ağrı'da Murat Nehri'nin suyunu tarlasına çeken öğretmen kullanılmayan alana silajlık mısır ekti.

Iğdır'da öğretmenlik yapan ve yaz tatili için geldiği memleketi Ağrı'nın Hamur ilçesinde mısır ekmek isteyen Tamer Yiğit, tarlasının karşısından geçen ve bu zamana kadar suyundan faylanmadıkları Murat Nehri'nden uzattığı borular yardımıyla tarlasına su çekti. Bölgede ilk defa silajlık mısır ekenlerden olduğunu söyleyen ve dört sulama döneminin ardından Ekim ayında hasada başlayacaklarını söyleyen Yiğit, topladığı mısırları yörede satışa sunmayı planlıyor.

Iğdır'da öğretmenlik yapan ve yaz tatili için geldiği memleketinde kolları sıvayıp ailesiyle beraber mısır tarlası eken Tamer Yiğit, "İlk kez mısır ekiyoruz. Hamur'da da ilk ekenlerdeniz muhtemelen. Karşımızdan Murat Nehri geçiyor ve yıllardır bu sudan faydalanamadık diye üzülürdük. Şimdi suyu karşıya geçirdik. Bu sene bereketli bir yıldı, yağmurlar boldu. Bu konuda sıkıntı çekmedik. Mısır silajını vatandaşlar hayvan yemi olarak kullanıyor. Muhtemelen bizlerde yörede satışı çıkaracağız. Dört sulama dönemi var. Mısır suyu sevdiği kadar güneşi de seviyor. Bizlerde mısırın durumuna göre suluyoruz. Bazen kuraklığa göre daha fazla da sulayabiliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: İHA

Murat Nehri, Mısır, Iğdır, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Murat Nehri'nden faydalanan öğretmen, boş araziyi mısır tarlasına çevirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Murat Nehri'nden faydalanan öğretmen, boş araziyi mısır tarlasına çevirdi - Son Dakika
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