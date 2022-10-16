Murat Tuna "214 Balıkesirli şehidimizin isimlerini yaşatmak için çalımalar başlatılacak" - Son Dakika
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Murat Tuna "214 Balıkesirli şehidimizin isimlerini yaşatmak için çalımalar başlatılacak"

16.10.2022 10:35
Murat Tuna "214 Balıkesirli şehidimizin isimlerini yaşatmak için çalımalar başlatılacak"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi Meclis Üyesi Murat Tuna, Sarıkamış'ta şehit olan Balıkesirli 214 kişi için abide yapılmasını isteyen Tuna, Sarıkamış platformu tarafından 81 ilde şehitlerin isimlerinin açıklanarak abide yapılması için başvuruda bulunulacağını açıkladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi Meclis Üyesi Murat Tuna, Sarıkamış'ta şehit olan Balıkesirli 214 kişi için abide yapılmasını isteyen Tuna, Sarıkamış platformu tarafından 81 ilde şehitlerin isimlerinin açıklanarak abide yapılması için başvuruda bulunulacağını açıkladı.

107 Yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında şehit düşen 90 bin Mehmetçik'in isimleri ve nüfusa kayıtlı oldukları il ve ilçelerin listeleri çıkarıldı. Edremit ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat Tuna 15 yıl süren çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Türkiye genelinde 81 ilden şehitlerin olduğunu belirten Tuna, 214 şehit için abide yapılması amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesine verdikleri önergenin kabul edilerek komisyona gönderildiğini söyledi.

Sarıkamış Platformu tarafından bütün iller için açıklama yapılacağını ve pilot bölge olarak Balıkesir'i seçtiklerini söyleyen Tuna, "15 yıldan buyana süren çalışma tamamlandı. Şehitlerimizin illere göre tespitleri yapılırken, Genel Kurmay arşivlerinde yapılan araştırmaya göre Balıkesir ilinde 214 şehidimizin olduğu tespit edildi. Şehitlerimizin künyelerini Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza teslim ettik. Şu anki talebimiz, 214 şehidimiz için Balıkesir il merkezinde müstesna bir yer ayırarak, bir abide yapılarak abideleştirmek adına bir girişimde bulunduk. Büyükşehir Belediye Meclisimiz bu önergemizi kabul etti. Komisyona sevk ettiler. En kısa süre içerisinde güzel bir yeri ayırarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımızın nezdinde 214 Balıkesirli şehidimizin isimlerini yaşatmak için çalımalar başlatılacak" dedi.

Meclis Üyesi Murat Tuna, "Üyesi olduğum Sarıkamış Şehitleri Platformu olarak ülke genelinde bu çalışmayı başlattık. İlk açıklamayı buradan yapıyoruz. 81 ilimizde Sarıkamış Platformu olarak şehitlerimizin isimlerini yani doksan bin şehidimizin ismini hangi ilimizde, hangi ilçemizde olduğunun tespitleri, isimleri, künyeleri Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinden çıkarılmıştır. Bu tespitler Güngör Sönmez Hocam ile Timsal Karabekir Hanımefendi'nin çalışmalarıyla sağlanmıştır. Balıkesir'de pilot bölge olarak ilk başvurumuzu yaptık. 81 ilimizi kapsayan çalışmaların sonucu Sarıkamış Platformu tarafından açıklanacaktır ve her ilimizde doksan bin şehidimizin ismini bütün illerimizde yaşatmak koşuluyla girişimlerde bulunacağız" dedi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Edremit, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Murat Tuna '214 Balıkesirli şehidimizin isimlerini yaşatmak için çalımalar başlatılacak' - Son Dakika

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