Muratdağı'nda Mayıs ayında kar sürprizi - Son Dakika
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Muratdağı'nda Mayıs ayında kar sürprizi

20.05.2022 11:59

Muratdağı'nda Mayıs ayında kar sürprizi Kütahya'nın Gediz ilçesinde hava sıcaklıklarının aniden düşmesinin ardından yüksek kesimlerde Mayıs ayında kar yağdı.

Muratdağı'nda Mayıs ayında kar sürprizi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz ilçesinde hava sıcaklıklarının aniden düşmesinin ardından yüksek kesimlerde Mayıs ayında kar yağdı.

Yurt genelinde ve ilçede, hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Gediz ilçesine bağlı Muratdağında etkili olan kar yağışıyla birlikte yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Yoğun sisin de etkili olduğu Muratdağı'na çıkan vatandaşlar kar yağışını ve beyazlara bürünen yeşil alanları cep telefonlarıyla görüntülediler.

Muratdağı'nda Mayıs ayında kar sürprizi
Muratdağı'nda Mayıs ayında kar sürprizi
Muratdağı'nda Mayıs ayında kar sürprizi
Muratdağı'nda Mayıs ayında kar sürprizi

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Kaynak: İHA

Kütahya, Mayıs, kar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muratdağı'nda Mayıs ayında kar sürprizi - Son Dakika


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