Muratlı'da Toplantı ve Yürüyüş Yerleri Belirlendi - Son Dakika
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Muratlı'da Toplantı ve Yürüyüş Yerleri Belirlendi

Muratlı\'da Toplantı ve Yürüyüş Yerleri Belirlendi

Muratlı'da 2025 için toplantı ve yürüyüş güzergahları ile afiş asma alanları belirlendi.

15.01.2025 17:28
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bu yılın toplantı, yürüyüş güzergahları ile afiş asılacak yerleri belirlendi.

Muratlı Kaymakamlığı'nca 2911 Sayılı Kanun gereğince 2025 yılı için toplantı, yürüyüş güzergahları ve afiş asılacak yerler belirlendi. Toplanma alanı Vergi Dairesi yanında, yürüyüş güzergahı Muradiye Mahallesi'nden başlayarak Kum Sokak ve Yıldız Sokak kesişimine kadar uzanıyor. Kum Sokak-Yıldız Sokak-Hurşit Kuyu Caddesi kesişimi miting alanı olarak belirlenirken kamu binaları hariç Mithatpaşa ve Hurşit Kuyu Caddesi'ndeki elektrik direklerine afiş ve pankartlar asılabilecek.

Açıklanan alanlar dışına çıkılması durumunda yasal işlem yapılacağı bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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