Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne Karşı Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne Karşı Çıktı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Hayvanları Koruma Kanunu\'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi\'ne Karşı Çıktı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin ötanazi uygulamasını kabul etmediklerini belirterek, sokak hayvanlarının yaşam hakkına saygılı olduklarını vurguladı.

18.07.2024 14:36  Güncelleme: 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, TBMM'de komisyon görüşmeleri devam eden Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin "Ötanazi uygulamasını kabul etmiyoruz. Muratpaşa'mızda her canlının yaşam hakkına saygılıyız" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sokakta yaşayan köpeklerin uyutulmasını da içeren yasa teklifine ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. 'Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat' kampanyasına destek veren Başkan Uysal, çözümün ötanazi olmadığını, çözümün Belediye hayvan bakımevlerinin şartlarının iyileştirilmesiyle mümkün olacağını dile getirdi.

Ötanazi uygulamasını kabul etmediklerini belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:

"Sokak hayvanları sorununun çözümü ötanazi uygulaması değil, belediyelerin bakımevi şartlarının iyileştirilmesi için desteklenmesi hayvan ticaretinin yasaklanması, üretimin kontrol altında tutulması, kısırlaştırma, aşılama ve sahiplendirme seferberliği yapılmasıyla mümkündür. Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi devlet tarafından teşvik edilmelidir. Ötanazi uygulamasını kabul etmiyoruz. Muratpaşa'mızda her canlının yaşam hakkına saygılıyız."

Kaynak: ANKA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Hayvan Hakları, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne Karşı Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:05 Bahçeli’nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu
14:04 TFF seçiminde kriz Ali Koç, Büyükekşi’nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı
13:56 Süleyman Hurma’dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın
13:43 Köylüler mahkemelik olmuşlardı 2 şehrin sınırı değişti Köylüler mahkemelik olmuşlardı! 2 şehrin sınırı değişti
13:06 Özel okullar kitap için 50 bin TL istemeye başladı, vatandaşlar CİMER’i şikayet yağmuruna tuttu Özel okullar kitap için 50 bin TL istemeye başladı, vatandaşlar CİMER'i şikayet yağmuruna tuttu
14:43 Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik
14:01 Rusya, ABD’nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi Rusya, ABD'nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi
13:49 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var
13:41 Gizli tanık soruşturmasında ifade veren eski emniyet müdürü: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bize operasyon çekiyor Gizli tanık soruşturmasında ifade veren eski emniyet müdürü: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bize operasyon çekiyor
12:01 Tokalaşmadılar bile Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Ali Koç’a attığı bakışı konuşuyor Tokalaşmadılar bile! Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ali Koç'a attığı bakışı konuşuyor
11:52 Güldüren anlar Gizem Özdilli, röportaj yaptığı Gökay Kalaycıoğlu’nu denize attı Güldüren anlar! Gizem Özdilli, röportaj yaptığı Gökay Kalaycıoğlu'nu denize attı
11:44 Kadıgil’den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü Kadıgil'den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü
11:28 Fransa’da yangında üçü çocuk yedi kişi hayatını kaybetti: Kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor Fransa'da yangında üçü çocuk yedi kişi hayatını kaybetti: Kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor
11:25 Görme engelli hamile kadın, kapağı açık bırakılan rögara düştü Görme engelli hamile kadın, kapağı açık bırakılan rögara düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 15:21:00. #1.11#
SON DAKİKA: Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne Karşı Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement